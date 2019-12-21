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استعراض أوراق عمل حول تحفيز الإبداع والابتكار في قطاع ريادة الأعمال

"منتدى عُمان" يبحث سد فجوة العرض والطلب على المهارات في سوق العمل

السبت 21 ديسمبر 2019 07:19 م بتوقيت مسقط

"منتدى عُمان" يبحث سد فجوة العرض والطلب على المهارات في سوق العمل

 

مسقط – العمانية

يبحث مُنتدى عُمان في دورته السابعة، غدا الإثنين، سد فجوة العرض والطلب على المهارات في سوق العمل وتحفيز روح الإبداع والابتكار في قطاع ريادة الأعمال؛ بمُشاركة واسعة من مختلف المؤسسات. ويرعى افتتاح المنتدى - الذي تنظمه مجلة عالم الاقتصاد والأعمال - معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة لسد الفجوة بين مهارات وقدرات الشباب المنظم إلى سوق العمل وبين احتياجات السوق الفعلية، وستبحث الجلسة الأولى للمنتدى أبرز المهارات التي يحتاجها سوق العمل في السلطنة، فيما تناقش الجلسة الثانية تحت عنوان "تعزيز روح الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال" آليات تحفيز روح الإبداع والابتكار عند رواد الأعمال ومساهمته في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يزداد اعتماد العالم على الاقتصاد المبني على الإبداع والابتكار والاعتماد على النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى التقدم التكنولوجي وما يترتب عليه، فالإبداع أحد أهم مقومات القدرة التنافسية سواء بالنسبة للدول أم المؤسسات.

ويتضمن المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل والعروض المرئية حول تشخص واقع القطاعات وتستعرض الجهود المبذولة والمتعلقة بتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية لقطاع ريادة الأعمال، ويسعى المنتدى إلى التوصل لنتائج وتوصيات تصب في صالح الجهود المبذولة على كافة الأصعدة.

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