119 فائزًا بجوائز بنك عمان العربي في سحوبات "حصاد التوفير"

مسقط – الرؤية

أعلن بنك عُمان العربي أسماء 119 فائزًا في سحوبات برنامجه لتعزيز الادخار "حصاد التوفير" لشهر نوفمبر. وتضمّنت القائمة 87 فائزًا من مختلف فروع البنك بجائزة 500 ريال لكل منهم، إلى جانب 10 فائزين بسحوبات الأطفال، و20 بسحوبات الشباب وحصل كل منهم على 100 ريال عماني، فضلاً عن جوائز حسابات إيليت التي فاز بجوائزها اثنان من أصحاب هذه الحسابات الذين حصلوا على جائزة بقيمة 10,000 ريال لكل منهم.

وقال رشاد بن جعفر الشيخ، نائب رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: مع إعلان جوائز شهر نوفمبر، يتبقى أمامنا شهر واحد فقط على نهاية برنامج التوفير حصاد لهذا العام، والذي سيجري الإعلان عن جوائزه منتصف يناير 2020، حيث وصل عدد الفائزين حتى نهاية نوفمبر إلى 1,450 فائز في مختلف فئات السحب. ونتمنى أن نكون قد نجحنا في جعل العام 2019 ذكرى لا تنسى لكافة هؤلاء العملاء الأوفياء.

ويقدم برنامج التوفير حصاد فرصاً شهرية لعملاء البنك في جميع المناطق والفروع للفوز بجوائزه القيمة، حيث يجري بنك عمان العربي سحوباته على جائزة 500 ريال عماني شهرياً وجائزة 1000 ريال عماني كل ثلاثة أشهر لـ 87 فائزا بواقع فائز واحد على الأقل من كل فرع، إضافة إلى جائزة 100 ريال عماني لـ 10 فائزين من أصحاب حسابات الأطفال الذين هم أقل من 18عام، وجائزة بقيمة 100 ريال عماني لـ 20 فائزا من أصحاب حسابات الشباب الذين هم ما بين 18 – 24 عاماً، إلى جانب فائزين في السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بجائزة قدرها 10,000 ريال عماني وخلال شهر ديسمبر سيجري استبدال السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بالسحب على جائزة كبرى بقيمة 100,000 ريال عماني، وستكون من نصيب فائز واحد من عملاء إيليت، إلى جانب هذه السحوبات الشهرية، سيقوم البنك بإجراء سحوبات كبرى لجائزة بقيمة 25,000 ريال عماني لفائز واحد عبر شبكة فروعه كل ثلاثة أشهر.

وأضاف رشاد الشيخ: بالنيابة عن بنك عُمان العربي، أتقدم بأطيب التهاني للفائزين في سحوبات شهر نوفمبر، في الوقت الذي أشجع فيه كافة العملاء على تعزيز مدخراتهم لزيادة فرصهم في الفوز في سحوبات شهر ديسمبر مع تمنياتنا للجميع بحظ وافر.

ويمكن لكافة عملاء بنك عُمان العربي المشاركة في معظم سحوبات برنامج حصاد التوفير 2019 من خلال المحافظة على حد أدنى ثابت للرصيد الشهري عند 100 ريال عماني فقط لا غير.

ويُعدّ بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. ويوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.