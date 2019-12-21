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بالصور.. كرستيانو رونالدو يصل السعودية.. ومفاجأة بـ "اللغة العربية"

السبت 21 ديسمبر 2019 02:06 م بتوقيت مسقط

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وصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غدا الأحد، في ملعب "جامعة الملك سعود".

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تم استقبالها بحفاوة كبيرة في الرياض.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى هذا الموسم في "الكالتشيو" على يد لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة عشرة على ملعب الأولمبياكو في الـ8 من ديسمبر الجاري.

يذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها وأن استضافت النسخة الماضية التي توج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع رونالدو.

 

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