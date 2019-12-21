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المنذري يرعى احتفال "الصحفيين العمانية" بالذكرى الـ 15 لإنشائها

السبت 21 ديسمبر 2019 01:21 م بتوقيت مسقط

المنذري يرعى احتفال "الصحفيين العمانية" بالذكرى الـ 15 لإنشائها

 

مسقط - العمانية

تحتفل جمعية الصحفيين العمانية بعد غد الإثنين بالذكري السنوية، و15 عاما من النشاط والتميز على مستوى مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة، مسخرة كافة امكانياتها في خدمة ومصلحة الصحفيين والإعلاميين .

ويرعى الحفل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الإعلاميين بالسلطنة وأعضاء الجمعية.

ويقام الحفل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ويتضمن عددا من الفقرات، أبرزها مشاركة الفرقة الفولاذية بموسيقى الحرس السلطاني العماني لتقديم مجموعات من المقطوعات الموسيقية، إضافة إلى كلمة الجمعية التي يلقيها الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس الإدارة تتضمن دور الجمعية في خدمة الوطن وما تحقق من إنجازات رائدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – ومساهمة الجمعية المساهمة الفاعلة في المجتمع العُماني بالإضافة إلى أبرز ما أنجزته الجمعية في مجال التعاون الإعلامي مع مؤسسات داخلية وخارجية وخدمة الصحفيين والإعلاميين من أعضاء الجمعية فيما يسهم بصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية.

ويقام في إطار الحفل معرض للصور يستعرض ملامح وافرة من منجزات النهضة المباركة والتي تؤتي ثمارها عاما بعد عام وبواقع ملموس يشهده الجميع، حيث يشكل المعرض إنتاج الزملاء المصورين من أعضاء الجمعية المنتسبين إلى عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

كما يتضمن الحفل عرض فيلم عن إنجازات و أنشطة الجمعية للعامين ٢٠١٨ و٢٠١٩ م . إضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية الصحفيين العمانية بتكريم 110 من أعضائها الفاعلين والمؤثرين في مسيرة لجان الجمعية المختلفة والفاعلين والمساهمين في تعزيز وخدمة زملائهم الصحفيين و الإعلاميين.

ومن أبرز فقرات الحفل إعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها الجمعية لأعضائها بمناسبة زيارتهم لولاية الدقم، والتي تضمنت مجالات متعددة منها المقال والخبر والتغطية التلفزيونية والتصوير والتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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