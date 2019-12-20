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سرقة بيانات 267 مليون مستخدم على "فيسبوك".. كيف تم ذلك؟

الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:53 م بتوقيت مسقط

سرقة بيانات 267 مليون مستخدم على "فيسبوك".. كيف تم ذلك؟
الرؤية- الوكالات كشف تقرير أن أسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدمي موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك قد تعرضت للسرقة ومن ثم نشرها على شبكة الإنترنت. وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك". وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم. وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة، وفق كومباريتيك. وقال متحدث باسم فيسبوك "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد أنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل". ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم. وقال منظّمون أميركيون في وقت سابق هذا الشهر إن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أنالتيكا، التي تورطت في فضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.

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