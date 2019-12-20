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بالفيديو .. "دموع الطبطبائي" تشعل السوشيال ميديا بالكويت

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. "دموع الطبطبائي" تشعل السوشيال ميديا بالكويت

الكويت - الوكالات

تأثر عدد كبير من النشطاء الكويتيين بمشهد بكاء النائب السابق وليد الطبطبائي الذي أفرج عنه أمس بموجب مرسوم عفو أقره مجلس الوزراء الكويتي.

وظهر الطبطبائي عقب خروجه من السجن بعيون مغرورقة بالدموع، حيث أعرب عن شكره لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه بأمير الإنسانية.

وفي موقف شديد التأثير، لم يتمالك النائب الكويتي السابق نفسه في نهاية المشهد المصور، وأسكتته العبرة، وحين عادت الكاميرا إليه وسئل عن سبب بكائه، رد قائلا: "تذكرت أمي".

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم عفو ضم وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري، عن قضاء المدة المتبقية والقاضية بسجنهما 3 سنوات ونصف السنة.

وقد سلم الطبطبائي نفسه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء مراسم عزاء والدته في 25 نوفمبر الماضي، امتثالا للحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.

 

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