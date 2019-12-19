مشاركة واسعة في رالي عمان للدرجات النارية .. غدا

مسقط - الرؤية // اكتملت الاستعدادات لانطلاق رالي عمان الدولي للدراجات النارية 2019 والذي ينظّمه نادي عمان رايدرز للدراجات النارية على مدى يومين حيث ينطلق السباق بعد غد الجمعة من أمام مقر النادي بمحافظة مسقط حيث يسلك المشاركون طرقا مرصوفة ووعرة على مدى يومين وقد أكّد قرابة 153 درّاجا من مختلف الفرق من داخل وخارج السلطنة مشاركتهم حيث تمثّل هذه الفرق سبع عشرة دولة عربية وأجنبية في حدث من المتوقع أن يستقطب متابعي هذه الرياضة ويعزز شغفهم بها حيث يستهدف السباق هواة ركوب الدراجات النارية والمهتمين بهذه الرياضة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي ويأتي السباق ضمن برامج النادي السنوية لتبادل الزيارات بين مختلف الفرق في الوطن العربي وبمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس نادي عمان رايدرز والذي يعتبر أول ناد رسمي بالسلطنة تم اعتماده من الجمعية العمانية للسيارات. وقد أكملت اللجان المنظّمة للسباق معظم الترتيبات الخاصة بالفعالية حيث ستكون شارة انطلاق السباق من مقر النادي بمحافظة مسقط إذ تعتبر هذه الفعالية هي الأولى من نوعها وتستهدف جميع أنواع الدراجات النارية المسجلة بشكل رسمي ، وسيكون الرالي عبارة عن رحلة إلى عدد من محافظات السلطنة وعبر مسارات وطرق مختلفة (مرصوفة وغير مرصوفة) ، حيث ينطلق جميع الدراجين من نقطة انطلاق واحدة ويسلكون ذات المسار ثم ينفصلون في بعض المسارات الخاصة بالدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة ثم يلتقي الدراجون مرة أخرى ببعض المسارات وهكذا إلى انتهاء الرالي، وسيمر المشاركون بعدد من المواقع السياحية التي تتميز بها ولايات كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية، وسيتخلل هذه الرحلة عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض مواقع توقف المشاركين وأيضا تخييم ومبيت ببعض المواقع الجبلية حيث سيكون إجمالي المسافة المقطوعة على مدى يومين 1000 كم تقريبا. ترتيبات متواصلة وقد تم الإعداد والتجهيز لهذه الفعالية من قبل نادي عمان رايدرز للدراجات النارية من خلال الإعلان المبكّر عنه في مختلف برامج التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل للمشاركة وأن الدعوة مفتوحة لجميع الدراجين بداخل السلطنة وخارجها ومن مختلف الجنسيات العربية والخليجية والأجنبية؛ وقد تم وضع مجموعة من الأهداف لهذا الرالي تتمثل في الترويج السياحي للسلطنة وخاصة المناطق الجبلية والمواقع السياحية فيها ، والتشجيع على السياحة الداخلية للسلطنة والتعريف بمقومات البلد والخدمات المتوفرة في جميع أرجائه، كما تهدف إلى جمع الشباب العماني من مختلف محافظات السلطنة بالشباب المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية وتدريب الدراجين على أسس ومهارات القيادة السليمة للرحلات الطويلة وعلى مختلف أنواع الطرق ، كما سيصاحب الرالي حملة توعوية للمجتمع حول القيادة السليمة للدراجات النارية وكيفية التعامل مع راكبي الدراجات النارية على مختلف الطرق. مسارات مختلفة وسيكون مسار الرالي في اليوم الأول من مقر النادي إلى قرية فنجاء بولاية بدبد ثم إلى وادي المعاول حيث ينقسم الفريقان هناك وفق الطرق المحددة ومنها الاتجاه إلى نخل فالرستاق والالتقاء في الحوقين ومنها لمنطقة خفدي وينفصلان مجدداً عند بلاد الشهوم والانتقال لولاية عبري والعودة باتجاه وادي غول بولاية الحمراء حيث يتجمّع الفريقان ثم الانطلاق للمبيت بجبل هاط بولاية الحمراء حيث يقطع دراجو المسار المرصوف 480 كم بينما يقطع درّاجو الطرق الوعرة 288 كم ؛ وفي اليوم الثاني ينطلق المشاركون من جبل هاط نزولا إلى ولاية الحمراء ثم فلج دارس بولاية نزوى والمرور بولاية منح ثم العبور إلى ولاية إزكي مرورا بقرى سيماء ثم التوقّف في قرية مقزّح بولاية إزكي حيث يقام هناك احتفال شعبي للفريق يتضمّن برنامج للفنون الشعبية العمانية وتكريم المشاركين وسيكون برعاية سعادة زاهر بن سرحان العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور الشيخ سعود بن سليمان بن سيف الريامي رئيس اللجنة المنظّمة للاستقبال بقرية مقزّح وعقب انتهاء فقرات الاحتفال يواصل الدراجون مشوار السباق من خلال الانتقال إلى قرية وادي محرم بولاية سمائل من خلال الطريق الداخلي للوصول إلى جسر الدسر ومنه الانتقال إلى ولاية بدبد في طريق العودة مجددا لمقر النادي بمحافظة مسقط نقطة النهاية حيث يقطع المتسابقون في اليوم الثاني مسافة 288 كم وسيقام احتفال رسمي لدى وصول المشاركين وتوزيع الجوائز لهم.