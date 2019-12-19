سِناوُ حاضرةُ الأعلام وحاضنةُ الأَقلامِ!!

الدّكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام| الجزائر

سِنَاوُ للنُّبغَـــــا الأَعِلَامِ حَاضِــرَةٌ

لِنَشْرِ مَا تَرَكُوا في العِلْمِ حَاضِرَةُ

//

لِلوَعْظِ رَائِـدَةٌ لِلنُّـصْحِ قَـــائِدَةٌ

لِلفِقْـهِ حَاضِنَةٌ لِلفِكْرِ نَاشِــــرَةُ

//

سَنَاؤُهَـــا وَسَنَاهَــا مُسْنِــدَانِ عُـلَا

هَا، فَهْيَ بِالمَكْرُمَاتِ حَقُّ عَامِرَةُ

//

فِي مُلْتَقَى العُظَمَا فِي كُلِّ سَانِحَةٍ

نَـادِي (سِنَاوٍ) تَكُونُ مِنْهُ بَادرةُ

//

يُعُرِّفُ النَّشْءَ، يَـمْنَحُ الشَّبَابَ قُطُــو

فًا عَنْ مَسِيرٍ لِـمَنْ لَـهُمْ مُبَــادَرَةُ

//

فِي كُلِّ حَقْلٍ أَفادُوا النّاسَ عِلْمًا، أَنَا

رُوا الدَّرْبَ للسَّائِرينَ، تِلْكَ ظَاهِرَةُ

//

أَكْرِمْ بِــهِمْ مَثَلاً لِلمُخْلِصِينَ الـمُجَا

هِدِينَ بِالعِلْمِ، إنّها لـَمَأْثُــــــرَةُ

//

اليَوْمَ دَوْرُ ثَـلاثَةٍ مِـنَ العُلَمَـــا

الرَّاشِدِي وَالبَرَاشِـدِي أَبَاطِـــــــــرَةُ

//

فِي العِلْم ثُـــمَّ بِصَحْبِهِمْ فَقِيهٌ يُسَمْـ

مَى مَـْحرُقٌ، فِي الوَرَى ذِكْرَاهُ طَائِرَةُ

//

أَعْلَامُ فِقْهٍ وَإِرَشَادٍ، غَدَوْا أَنَـجُمًـــا

صُوًى لِنَفْسٍ عَنِ النَّجَـــاةِ حَائِـــــرَةُ

//

مِنَ الضَّلالِ وَمِنْ تِيهٍ وَمِنْ عَمَهٍ

وَمِنْ ضَيَاعٍ، وَفِي الظَّلَامِ سَـــادِرَةُ

//

فَشَمَّرُوا وَاسْتَمَرُّوا فِي الـجِهَادِ، تَسَـــا

بَقُوا بِلَا كَلَلٍ فَهُمْ قَسَـــــاوِرَةُ

//

أَكْرِمْ بِهِمْ فُضَلَا أَغْنَوْا زَوَايَا رُبُو

عٍ بِالعُلُومِ، بِهِمْ سِنَاوُ نَاضِـرَةُ

فَلِلرّواشد حَيٌّ، لِلبَرَاشِــــد مِثْــــ

لُهُ، سَرَتْ مِنْهُمَا أَنْبَاءُ سَافِـــــرَةُ

//

بِأَنّهُمْ خَيْرُ مَـــنْ تَعَاقَبُــوا فِي البِـلَا

دِ مَرْتَعًا، لِـجَنَـاهُ النَّاسُ نَــــاظِرَةُ

//

وَلِلمــَحَارِقِ حَـظٌّ وَافِـرٌ مِنْ نَـشَا

طٍ فِي سِنَاوٍ، فَـهُمْ فيهَا لَقاَطِـرَةُ

//

لَا تَنْدَهِــشْ فَسِنَاوُ أَرْضُهَا خَصَبٌ

لَا تُنْبِتُ غَيْــرَ مَا تَـجُودُ مَــــــاطرةُ

//

هِيَ السَّمَاءُ لِـمَاءٍ صَيِّبٍ هَطٍـلٍ

يُرْوِي فَيُنْتِجُ مَا تَرْجُوهُ فَاقِــرَةُ

//

إِلَى رَشَادٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَفْقِيـهٍ بِـمَا

هُوَ الضَّرُورِي لِمَا تَدْعُوهُ آخـرَةُ

//

هِيَ الضّياءُ تُضِيءُ كُلَّ رُكْنٍ، تُشِعْــ

ـعُ فِي الذُّرَى، وَهْيَ فِي الآفَاقِ سَائِرَةُ

//

هِيَ السَّنَىَ رِفْعَةً، عُلُوَّ قَدْرٍ، سَخَا

ءً، في العَطَـا، أَبَدــًا دَوْمًـا مُثَاِبَـرةُ

//

أَلَيْسَ فِي ذَا الغِنَى خَيْرٌ عَمِيـمٌ،غَدَتْ

سِناوُ حاضِـرَةً، بِـهَا عَبَاقِــــــرَةُ

//

أَتَى بِنَـا إِخْوَةٌ لِسَبْرِ ِأَغوَارِ فِـكْ

رِهِمْ، فَيُبْدِيهِ بَحْثٌ أَوْ مُحَاضَــرَةُ

//

لِنَشْرِعِلْمٍ نَمَا فِي أَرْضٍ رَيْعٍ عَسَى

يَكونُ جُــهْدٌ لَنَا تُبْدِيهِ خَاطِـرَةُ

//

بِالنّحْتِ فِي غَابِـرِ المَدِينَةِ الأَلـِقِ

فَمَا بِهَا دُرَرٌ لِلغَوْصِ سَاحِـرَةُ

//

فَنَلْتَقِي كُلُّنَا فِي بَعْثـِـهِا طَمَعًـــــا

فِي الغَرْفِ مِنْ بَحْرِهَا، فتِلْكَ مَأْثُرَةُ

//

عِشْنَا مَعَ الـمَأْثُرَاتِ، نَنْتَقِي عَلَقًـا

أَعْمَاقُهَا بِقُطُوفِ العِلْمِ وَافِـرَةُ

//

مِنَ التَّلِيدِ شَـمَمْنَا عَابِقًا وَشـذًى

أَنْعَشَ الجُسُومَ، بهِ القُلُوبُ نَاضِرَةُ

//

كَذَا النُّفُوسُ زَكَتْ، وَكَيْفَ لَا تَنْتَشِي

بِفَيْضِهَا، لِلنُّهَى الأَفْضَالُ آسرَةٌ

//

حَيَاةُ حَاضِرِنَا لَيْسَتْ سِوَى تَبَــعٍ

لِـمَا مَضَى، فَلْتَكُنْ لَنَا مُحَاوَرَةُ

//

مَعَ القَدِيمِ سِجَالاً، فِي مُدَاوَمَةٍ

لَا تَنْقَضِي أَبَدًا لَنَا مُجَـــاوَرَةُ

//

لِنَبْعِـهِ، وَمَعِينِـهِ النَّمِيـرِ، عَسَى

يَكُونُ فِي ذَاكَ عَــوْنٌ، بَلْ مُؤَازَرَةُ

//

لَنَا لِنَرْفُدَ سَيْرَنـَا تِبَاعًـــــــا،إِذَا

غَابَتْ مَعَالمُ أَوْ حٍيكَتْ مُؤَامَـرَةُ

//

مِنْ نَبْعِهِ المُسْتَسَاغِ فَارْشُفَنْ كَأْسَ عِـزْ

زٍ مُتْرَعٍ، فَسِنَاوُ المَجْدِ حَاضرَةُ

//

فَاغَنَمْ وَكُنْ حَذِقٌا، لَا تَنْثَنِي خَدَنِي

هِيَ السَّخِيَّةُ لِلمَوْرُوثِ حَاسِـرَةُ

//

عَنْ وَجهِهِ، فَاجْتَهدْ وَثَابِرَنْ فَالجَنَى

تَنَالُهُ أَنْفُسٌ لَهَا مُغَامَـرَةُ

//

فِي البَحْثِ عَنْ مَصْدَرِ البِنَاءِ للعُدَدِ

بِغَيْـرِ ذَا فَالجُهُودُ مِنْكَ قَاصِـرَةُ

//

سِنَاوُ حَاضِنَـةُ الضُّـوفِ، حَامِلَةٌ

خَيْرًا لِـَمْن أَمَّهَا، لِلكُلِّ آسِــرَةُ

//

شُكْرًا لَهَا وَلِأَهْلِهَـا الكِرَامِ مَعَـا

دِنِ الفَضَائِلِ، لِلخَيْرَات نَاشِـــرَةُ

//

شُكْرًا لِحاضرَةِ الأَعْلامِ والكَرَمِ

شُكْرًا لَهَا بالنَّوَال الجَمِّ غَامِرَةُ

...........

هامش:

نظمت هذا بعد مشاركتي في ندوة " أعلام من حاضرة سِناو الأولى" التي أقيمت في مدينة "سِناة"، سلطنة عمان، أيّام: 16 - 18 من صفر 1441هـ/ 15 – 17 من أكتوبر 2019م.