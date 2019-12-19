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سِناوُ حاضرةُ الأعلام وحاضنةُ الأَقلامِ!!

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

سِناوُ حاضرةُ الأعلام وحاضنةُ الأَقلامِ!!

 

الدّكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام| الجزائر

                                  

سِنَاوُ  للنُّبغَـــــا  الأَعِلَامِ حَاضِــرَةٌ

                                     لِنَشْرِ مَا تَرَكُوا في  العِلْمِ حَاضِرَةُ

//

لِلوَعْظِ   رَائِـدَةٌ   لِلنُّـصْحِ   قَـــائِدَةٌ

                                     لِلفِقْـهِ  حَاضِنَةٌ   لِلفِكْرِ   نَاشِــــرَةُ

//

سَنَاؤُهَـــا وَسَنَاهَــا مُسْنِــدَانِ  عُـلَا

                                    هَا،  فَهْيَ  بِالمَكْرُمَاتِ حَقُّ عَامِرَةُ

//

فِي  مُلْتَقَى العُظَمَا فِي كُلِّ  سَانِحَةٍ

                                     نَـادِي  (سِنَاوٍ) تَكُونُ   مِنْهُ  بَادرةُ

//

يُعُرِّفُ  النَّشْءَ،  يَـمْنَحُ الشَّبَابَ قُطُــو

                                 فًا  عَنْ  مَسِيرٍ  لِـمَنْ  لَـهُمْ   مُبَــادَرَةُ

//

فِي  كُلِّ  حَقْلٍ أَفادُوا النّاسَ عِلْمًا، أَنَا

                                  رُوا  الدَّرْبَ  للسَّائِرينَ، تِلْكَ ظَاهِرَةُ

//

أَكْرِمْ بِــهِمْ  مَثَلاً  لِلمُخْلِصِينَ  الـمُجَا

                                      هِدِينَ  بِالعِلْمِ،  إنّها   لـَمَأْثُــــــرَةُ

//

اليَوْمَ   دَوْرُ   ثَـلاثَةٍ  مِـنَ   العُلَمَـــا

                                 الرَّاشِدِي   وَالبَرَاشِـدِي  أَبَاطِـــــــــرَةُ

//

فِي  العِلْم  ثُـــمَّ  بِصَحْبِهِمْ  فَقِيهٌ  يُسَمْـ

                               مَى  مَـْحرُقٌ، فِي الوَرَى  ذِكْرَاهُ طَائِرَةُ

//

أَعْلَامُ   فِقْهٍ   وَإِرَشَادٍ، غَدَوْا  أَنَـجُمًـــا

                                صُوًى  لِنَفْسٍ  عَنِ  النَّجَـــاةِ حَائِـــــرَةُ

//

مِنَ  الضَّلالِ  وَمِنْ   تِيهٍ   وَمِنْ  عَمَهٍ

                                 وَمِنْ  ضَيَاعٍ، وَفِي  الظَّلَامِ  سَـــادِرَةُ

//

فَشَمَّرُوا  وَاسْتَمَرُّوا  فِي الـجِهَادِ، تَسَـــا

                                   بَقُوا  بِلَا   كَلَلٍ   فَهُمْ   قَسَـــــاوِرَةُ

//

أَكْرِمْ  بِهِمْ  فُضَلَا  أَغْنَوْا  زَوَايَا  رُبُو

                                    عٍ  بِالعُلُومِ،  بِهِمْ   سِنَاوُ  نَاضِـرَةُ

فَلِلرّواشد   حَيٌّ،   لِلبَرَاشِــــد مِثْــــ

                                  لُهُ،  سَرَتْ  مِنْهُمَا  أَنْبَاءُ  سَافِـــــرَةُ 

//

بِأَنّهُمْ خَيْرُ مَـــنْ تَعَاقَبُــوا فِي البِـلَا

                                   دِ مَرْتَعًا، لِـجَنَـاهُ  النَّاسُ  نَــــاظِرَةُ

//

وَلِلمــَحَارِقِ  حَـظٌّ  وَافِـرٌ مِنْ نَـشَا

                                   طٍ فِي  سِنَاوٍ،  فَـهُمْ  فيهَا  لَقاَطِـرَةُ

//

لَا  تَنْدَهِــشْ فَسِنَاوُ أَرْضُهَا خَصَبٌ

                             لَا  تُنْبِتُ  غَيْــرَ  مَا  تَـجُودُ  مَــــــاطرةُ

//

هِيَ  السَّمَاءُ   لِـمَاءٍ  صَيِّبٍ   هَطٍـلٍ

                                    يُرْوِي  فَيُنْتِجُ  مَا تَرْجُوهُ   فَاقِــرَةُ

//

إِلَى  رَشَادٍ   وَتَعْلِيمٍ   وَتَفْقِيـهٍ   بِـمَا

                                 هُوَ  الضَّرُورِي  لِمَا  تَدْعُوهُ  آخـرَةُ

//

هِيَ الضّياءُ تُضِيءُ كُلَّ رُكْنٍ، تُشِعْــ

                              ـعُ فِي الذُّرَى، وَهْيَ فِي الآفَاقِ سَائِرَةُ

//

 هِيَ  السَّنَىَ رِفْعَةً، عُلُوَّ قَدْرٍ، سَخَا

                                ءً،  في العَطَـا، أَبَدــًا  دَوْمًـا مُثَاِبَـرةُ

//

أَلَيْسَ  فِي ذَا الغِنَى خَيْرٌ عَمِيـمٌ،غَدَتْ

                                   سِناوُ  حاضِـرَةً، بِـهَا  عَبَاقِــــــرَةُ

//

أَتَى  بِنَـا إِخْوَةٌ  لِسَبْرِ  ِأَغوَارِ   فِـكْ

                                 رِهِمْ،  فَيُبْدِيهِ   بَحْثٌ أَوْ مُحَاضَــرَةُ

//

لِنَشْرِعِلْمٍ نَمَا فِي  أَرْضٍ رَيْعٍ عَسَى

                                   يَكونُ  جُــهْدٌ  لَنَا  تُبْدِيهِ  خَاطِـرَةُ

//

بِالنّحْتِ  فِي  غَابِـرِ  المَدِينَةِ  الأَلـِقِ

                                   فَمَا  بِهَا  دُرَرٌ  لِلغَوْصِ  سَاحِـرَةُ

//

فَنَلْتَقِي  كُلُّنَا  فِي  بَعْثـِـهِا طَمَعًـــــا

                                فِي الغَرْفِ  مِنْ بَحْرِهَا، فتِلْكَ مَأْثُرَةُ

//

عِشْنَا  مَعَ الـمَأْثُرَاتِ، نَنْتَقِي عَلَقًـا

                                      أَعْمَاقُهَا  بِقُطُوفِ  العِلْمِ وَافِـرَةُ

//

مِنَ  التَّلِيدِ  شَـمَمْنَا عَابِقًا  وَشـذًى

                                   أَنْعَشَ الجُسُومَ، بهِ القُلُوبُ نَاضِرَةُ

//

كَذَا النُّفُوسُ زَكَتْ، وَكَيْفَ لَا تَنْتَشِي

                                    بِفَيْضِهَا، لِلنُّهَى  الأَفْضَالُ  آسرَةٌ

//

حَيَاةُ  حَاضِرِنَا  لَيْسَتْ سِوَى تَبَــعٍ

                                    لِـمَا  مَضَى،  فَلْتَكُنْ  لَنَا مُحَاوَرَةُ

//

مَعَ  القَدِيمِ   سِجَالاً، فِي  مُدَاوَمَةٍ

                                    لَا   تَنْقَضِي  أَبَدًا  لَنَا  مُجَـــاوَرَةُ

//

لِنَبْعِـهِ،  وَمَعِينِـهِ  النَّمِيـرِ،  عَسَى

                                   يَكُونُ فِي ذَاكَ عَــوْنٌ، بَلْ مُؤَازَرَةُ

//

لَنَا لِنَرْفُدَ  سَيْرَنـَا  تِبَاعًـــــــا،إِذَا

                                    غَابَتْ  مَعَالمُ  أَوْ حٍيكَتْ مُؤَامَـرَةُ

//

مِنْ نَبْعِهِ المُسْتَسَاغِ فَارْشُفَنْ كَأْسَ عِـزْ

                                      زٍ مُتْرَعٍ، فَسِنَاوُ المَجْدِ حَاضرَةُ

//

فَاغَنَمْ  وَكُنْ حَذِقٌا، لَا  تَنْثَنِي خَدَنِي

                                    هِيَ  السَّخِيَّةُ  لِلمَوْرُوثِ  حَاسِـرَةُ

//

عَنْ  وَجهِهِ، فَاجْتَهدْ وَثَابِرَنْ فَالجَنَى

                                         تَنَالُهُ   أَنْفُسٌ   لَهَا   مُغَامَـرَةُ

//

فِي البَحْثِ عَنْ مَصْدَرِ البِنَاءِ  للعُدَدِ

                                     بِغَيْـرِ ذَا فَالجُهُودُ  مِنْكَ  قَاصِـرَةُ

//

سِنَاوُ  حَاضِنَـةُ  الضُّـوفِ،  حَامِلَةٌ

                                     خَيْرًا  لِـَمْن  أَمَّهَا،  لِلكُلِّ آسِــرَةُ

//

شُكْرًا  لَهَا  وَلِأَهْلِهَـا  الكِرَامِ  مَعَـا

                                   دِنِ  الفَضَائِلِ،  لِلخَيْرَات نَاشِـــرَةُ

//

شُكْرًا  لِحاضرَةِ  الأَعْلامِ والكَرَمِ

                                   شُكْرًا  لَهَا  بالنَّوَال  الجَمِّ  غَامِرَةُ

...........

هامش:

نظمت هذا بعد مشاركتي في ندوة " أعلام من حاضرة  سِناو الأولى" التي أقيمت في مدينة "سِناة"، سلطنة عمان،  أيّام:  16  - 18  من صفر 1441هـ/ 15 – 17 من أكتوبر 2019م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

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