سِناوُ حاضرةُ الأعلام وحاضنةُ الأَقلامِ!!

الدّكتور محمد بن قاسم ناصر بوحجام| الجزائر
سِنَاوُ للنُّبغَـــــا الأَعِلَامِ حَاضِــرَةٌ
لِنَشْرِ مَا تَرَكُوا في العِلْمِ حَاضِرَةُ
//
لِلوَعْظِ رَائِـدَةٌ لِلنُّـصْحِ قَـــائِدَةٌ
لِلفِقْـهِ حَاضِنَةٌ لِلفِكْرِ نَاشِــــرَةُ
//
سَنَاؤُهَـــا وَسَنَاهَــا مُسْنِــدَانِ عُـلَا
هَا، فَهْيَ بِالمَكْرُمَاتِ حَقُّ عَامِرَةُ
//
فِي مُلْتَقَى العُظَمَا فِي كُلِّ سَانِحَةٍ
نَـادِي (سِنَاوٍ) تَكُونُ مِنْهُ بَادرةُ
//
يُعُرِّفُ النَّشْءَ، يَـمْنَحُ الشَّبَابَ قُطُــو
فًا عَنْ مَسِيرٍ لِـمَنْ لَـهُمْ مُبَــادَرَةُ
//
فِي كُلِّ حَقْلٍ أَفادُوا النّاسَ عِلْمًا، أَنَا
رُوا الدَّرْبَ للسَّائِرينَ، تِلْكَ ظَاهِرَةُ
//
أَكْرِمْ بِــهِمْ مَثَلاً لِلمُخْلِصِينَ الـمُجَا
هِدِينَ بِالعِلْمِ، إنّها لـَمَأْثُــــــرَةُ
//
اليَوْمَ دَوْرُ ثَـلاثَةٍ مِـنَ العُلَمَـــا
الرَّاشِدِي وَالبَرَاشِـدِي أَبَاطِـــــــــرَةُ
//
فِي العِلْم ثُـــمَّ بِصَحْبِهِمْ فَقِيهٌ يُسَمْـ
مَى مَـْحرُقٌ، فِي الوَرَى ذِكْرَاهُ طَائِرَةُ
//
أَعْلَامُ فِقْهٍ وَإِرَشَادٍ، غَدَوْا أَنَـجُمًـــا
صُوًى لِنَفْسٍ عَنِ النَّجَـــاةِ حَائِـــــرَةُ
//
مِنَ الضَّلالِ وَمِنْ تِيهٍ وَمِنْ عَمَهٍ
وَمِنْ ضَيَاعٍ، وَفِي الظَّلَامِ سَـــادِرَةُ
//
فَشَمَّرُوا وَاسْتَمَرُّوا فِي الـجِهَادِ، تَسَـــا
بَقُوا بِلَا كَلَلٍ فَهُمْ قَسَـــــاوِرَةُ
//
أَكْرِمْ بِهِمْ فُضَلَا أَغْنَوْا زَوَايَا رُبُو
عٍ بِالعُلُومِ، بِهِمْ سِنَاوُ نَاضِـرَةُ
فَلِلرّواشد حَيٌّ، لِلبَرَاشِــــد مِثْــــ
لُهُ، سَرَتْ مِنْهُمَا أَنْبَاءُ سَافِـــــرَةُ
//
بِأَنّهُمْ خَيْرُ مَـــنْ تَعَاقَبُــوا فِي البِـلَا
دِ مَرْتَعًا، لِـجَنَـاهُ النَّاسُ نَــــاظِرَةُ
//
وَلِلمــَحَارِقِ حَـظٌّ وَافِـرٌ مِنْ نَـشَا
طٍ فِي سِنَاوٍ، فَـهُمْ فيهَا لَقاَطِـرَةُ
//
لَا تَنْدَهِــشْ فَسِنَاوُ أَرْضُهَا خَصَبٌ
لَا تُنْبِتُ غَيْــرَ مَا تَـجُودُ مَــــــاطرةُ
//
هِيَ السَّمَاءُ لِـمَاءٍ صَيِّبٍ هَطٍـلٍ
يُرْوِي فَيُنْتِجُ مَا تَرْجُوهُ فَاقِــرَةُ
//
إِلَى رَشَادٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَفْقِيـهٍ بِـمَا
هُوَ الضَّرُورِي لِمَا تَدْعُوهُ آخـرَةُ
//
هِيَ الضّياءُ تُضِيءُ كُلَّ رُكْنٍ، تُشِعْــ
ـعُ فِي الذُّرَى، وَهْيَ فِي الآفَاقِ سَائِرَةُ
//
هِيَ السَّنَىَ رِفْعَةً، عُلُوَّ قَدْرٍ، سَخَا
ءً، في العَطَـا، أَبَدــًا دَوْمًـا مُثَاِبَـرةُ
//
أَلَيْسَ فِي ذَا الغِنَى خَيْرٌ عَمِيـمٌ،غَدَتْ
سِناوُ حاضِـرَةً، بِـهَا عَبَاقِــــــرَةُ
//
أَتَى بِنَـا إِخْوَةٌ لِسَبْرِ ِأَغوَارِ فِـكْ
رِهِمْ، فَيُبْدِيهِ بَحْثٌ أَوْ مُحَاضَــرَةُ
//
لِنَشْرِعِلْمٍ نَمَا فِي أَرْضٍ رَيْعٍ عَسَى
يَكونُ جُــهْدٌ لَنَا تُبْدِيهِ خَاطِـرَةُ
//
بِالنّحْتِ فِي غَابِـرِ المَدِينَةِ الأَلـِقِ
فَمَا بِهَا دُرَرٌ لِلغَوْصِ سَاحِـرَةُ
//
فَنَلْتَقِي كُلُّنَا فِي بَعْثـِـهِا طَمَعًـــــا
فِي الغَرْفِ مِنْ بَحْرِهَا، فتِلْكَ مَأْثُرَةُ
//
عِشْنَا مَعَ الـمَأْثُرَاتِ، نَنْتَقِي عَلَقًـا
أَعْمَاقُهَا بِقُطُوفِ العِلْمِ وَافِـرَةُ
//
مِنَ التَّلِيدِ شَـمَمْنَا عَابِقًا وَشـذًى
أَنْعَشَ الجُسُومَ، بهِ القُلُوبُ نَاضِرَةُ
//
كَذَا النُّفُوسُ زَكَتْ، وَكَيْفَ لَا تَنْتَشِي
بِفَيْضِهَا، لِلنُّهَى الأَفْضَالُ آسرَةٌ
//
حَيَاةُ حَاضِرِنَا لَيْسَتْ سِوَى تَبَــعٍ
لِـمَا مَضَى، فَلْتَكُنْ لَنَا مُحَاوَرَةُ
//
مَعَ القَدِيمِ سِجَالاً، فِي مُدَاوَمَةٍ
لَا تَنْقَضِي أَبَدًا لَنَا مُجَـــاوَرَةُ
//
لِنَبْعِـهِ، وَمَعِينِـهِ النَّمِيـرِ، عَسَى
يَكُونُ فِي ذَاكَ عَــوْنٌ، بَلْ مُؤَازَرَةُ
//
لَنَا لِنَرْفُدَ سَيْرَنـَا تِبَاعًـــــــا،إِذَا
غَابَتْ مَعَالمُ أَوْ حٍيكَتْ مُؤَامَـرَةُ
//
مِنْ نَبْعِهِ المُسْتَسَاغِ فَارْشُفَنْ كَأْسَ عِـزْ
زٍ مُتْرَعٍ، فَسِنَاوُ المَجْدِ حَاضرَةُ
//
فَاغَنَمْ وَكُنْ حَذِقٌا، لَا تَنْثَنِي خَدَنِي
هِيَ السَّخِيَّةُ لِلمَوْرُوثِ حَاسِـرَةُ
//
عَنْ وَجهِهِ، فَاجْتَهدْ وَثَابِرَنْ فَالجَنَى
تَنَالُهُ أَنْفُسٌ لَهَا مُغَامَـرَةُ
//
فِي البَحْثِ عَنْ مَصْدَرِ البِنَاءِ للعُدَدِ
بِغَيْـرِ ذَا فَالجُهُودُ مِنْكَ قَاصِـرَةُ
//
سِنَاوُ حَاضِنَـةُ الضُّـوفِ، حَامِلَةٌ
خَيْرًا لِـَمْن أَمَّهَا، لِلكُلِّ آسِــرَةُ
//
شُكْرًا لَهَا وَلِأَهْلِهَـا الكِرَامِ مَعَـا
دِنِ الفَضَائِلِ، لِلخَيْرَات نَاشِـــرَةُ
//
شُكْرًا لِحاضرَةِ الأَعْلامِ والكَرَمِ
شُكْرًا لَهَا بالنَّوَال الجَمِّ غَامِرَةُ
...........
هامش:
نظمت هذا بعد مشاركتي في ندوة " أعلام من حاضرة سِناو الأولى" التي أقيمت في مدينة "سِناة"، سلطنة عمان، أيّام: 16 - 18 من صفر 1441هـ/ 15 – 17 من أكتوبر 2019م.