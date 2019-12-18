«صحية إبراء» تناقش تفعيل الفحص الطبي ما قبل الأربعين

إبراء - علي برياء

عقدت أمس اللجنة الصحية بولاية إبراء اجتماعها الثالث للعام 2019م، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء، رئيس اللجنة الصحية بالولاية، وبحضور الشيخ سعود بن سيف المعولي نائب والي إبراء وجميع أعضاء اللجنة الصحية بالولاية.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية أبرزها تفعيل الفحص ما قبل الأربعين للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير المعدية بالولاية والمتابعة المستمرة للحالات المكتشفة، والعمل على إيجاد آلية لتفعيل البرامج والحملات الصحية بالولاية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع آليات تحسين معدلات الإصابة بحالات سوء التغذية لدى الأطفال الأقل من خمس سنوات.