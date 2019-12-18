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الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

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< الحوسني: كلية السلطان قابوس العسكرية تعد منارة تدريبية دائمة العطاء

 

مسقط - الرؤية

احتفلَ الجيشُ السلطانيُّ العمانيُ، صباح أمس، بتخريج دورة الضباط المرشحين، والضباط الجامعيين التخصصيين، وضباط الخدمة المحدودة من كلية السلطان قابوس العسكرية؛ وذلك تحت رعاية معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

وبدأت مراسم الاحتفال -الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة- بالتحية العسكرية لراعي المناسبة، وعزفت فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني السلام السلطاني. بعدها، استأذن قائد الطابور معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك راعي المناسبة لتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. عقب ذلك، قدَّم الخريجون استعراضاً عسكريا بالمسير البطيء والعادي مروراً من أمام المنصة الرئيسية لميدان الاحتفال، تتقدمهم راية كلية السلطان قابوس العسكرية، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام.

بعد ذلك، سلّم معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك -راعي الاحتفال- سيف الشرف للضابط المرشح ماجد بن سيف العبري من الجيش السلطاني العماني، الحاصل على المركز الأول على مستوى دورة الضباط المرشحين، ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية السلطان قابوس العسكرية؛ حيث قامت مجموعة حملة الراية بدورة الضباط المرشحين المتخرجة بتسليمها إلى مجموعة حملة الراية بالدورة الحالية، والتي لا تزال تتلقى تدريباتها بالكلية، والذين أقسموا على صونها وإبقائها عالية خفاقة، ثم عُزفَ سلام العلم وطاف حملة الراية بها بين صفوف دورتهم.

وردد الخريجون نشيد الجيش السلطاني العماني "نحن جند"، وأدوا قسم الولاء ونداء التأييد، وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- بعدها أدى طابور الخريجين التحية العسكرية، وعزفت الموسيقى السلام السلطاني، وتقدم قائد الطابور مُستأذنا معاليه بالانصراف؛ حيث مرَّ الطابور من أمام المنصة الرئيسية مُؤديا التحية العسكرية لمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك راعي الاحتفال.

وقدم فريق المشاة بالعصا بالجيش السلطاني العماني استعراضات متنوعة في مهارات وفنون المسير بالعصا، وعزفت فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني مقطوعات ومعزوفات موسيقية متنوعة، وعرضاً موسيقيا عسكريا اشتمل على العديد من التشكيلات التي جسدت القدرات والمهارات العالية التي يتمتع بها منتسبو الفرقة؛ وذلك باستخدام أحدث المعدات والآلات الموسيقية التي زودت بها، والتي تعكس جانباً من التحديث التطوير الذي توليه قيادة الجيش السلطاني العماني في مختلف المجالات العسكرية.

حضر المناسبة عددٌ من أصحاب السمو والمعالي، وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وعدد من القادة وكبار الضباط المتقاعدين من الجهات العسكرية والأمنية الأخرى بالبلاد، وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة بالسلطنة، وجمع من منتسبي الجيش السلطاني العماني وأولياء أمور الضباط الخريجين.

من جانبه، قال العميد الركن محمد بن راشد الحوسني آمر كلية السلطان قابوس العسكرية، بهذه المناسبة: "مع انقضاء عام مزدهر من أعوام نهضة عمان الغالية ومسيرتها الوطنية الظافرة، نحتفل بإنجاز عسكري آخر تشهده كلية السلطان قابوس العسكرية؛ يتمثل في تخريج كوكبة من حماة الوطن تم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا ضباطا أكفاء قادرين على الإيفاء بمهامهم الوطنية في الوحدات التي سيتم توزيعهم بها. وأضاف الحوسني: تعد كلية السلطان قابوس العسكرية أحد الصروح التدريبية العتيدة بالجيش السلطاني العماني، والتي لها مكانة مرموقة كمنارة تدريبية دائمة العطاء في رفد قوات السلطان المسلحة بالدماء الشابة.

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