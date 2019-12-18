4 فائزين بـ 100 ألف ريال عماني من "صحار الدولي" ضمن سحوبات "حساب الجوائز "

مسقط – الرؤية

أجرى صحار الدولي سحوبات نوفمبر ضمن برنامج حساب الجوائز 2019 للفوز بجائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 100,000 ريال عماني، في إطار رؤيته المتمثلة في "مساعدة الناس على الفوز" والتزامه بتشجيع ثقافة الإدخار في السلطنة.

وأجريت السحوبات الشهرية تحت شعار "هذا هو الفوز" في احتفالية مميزة بقاعة الجوهرة بولاية الخابورة تحت رعاية الشيخ مالك بن سليمان بن محمد آل مالك، نائب والي الخابورة. وتم الإعلان عن أسماء 4 فائزين.

وتضمن حفل إجراء السحوبات عددا من الفعاليات الترفيهية التي تضمنت أمسية شعرية. وعقب ذلك تم إجراء السحوبات الشهرية والكشف عن أسماء الفائزين الأربعة المحظوظين، وبعد الإعلان عن الفائزين قدم راشد بن سيف المسكري، المدير الإقليمي لمحافظة الباطنة، هدية تذكارية لراعي الحفل، الشيخ مالك بن سليمان بن محمد آل مالك.

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي إن السحوبات الشهرية التي تأتي ضمن برنامج حساب الجوائز لصحار الدولي بمثابة فرصة مثالية للتواصل مع زبائننا بشكل أكبر وفهم متطلباتهم فضلاً عن توفير تجربة متميزة لهم وتقديم فرص حقيقية تمكنهم من تحقيق "الفوز". ويستهدف صحار الدولي عبر تنظيم هذه الفعاليات التأكيد على أهمية الادخار وغرسه في ثقافات المجتمع، الأمر الذي يساعد زبائننا في تحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل، وبالتالي تحقيق النمو والازدهار في السلطنة بشكل عام.

وأضاف الهديفي: بالنيابة عن صحار الدولي، أتقدم بالتهنئة لكافة الفائزين بالسحوبات الشهرية، ونأمل أن يكون فوزهم في هذه السحوبات حافزًا لجميع زبائننا من أجل مواصلة الإدخار كوسيلة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أُسرهم عبر مضاعفة فرص فوزهم في برنامج حساب الجوائز لصحار الدولي 2019، لاسيما وأننا بصدد تنظيم حفل إجراء سحوبات نهاية العام الكبرى 2019م، وعليه نحث الجميع على الاستمرار بالتوفير من أجل مضاعفة فرص الفوز.

ولمنح الزبائن المزيد من فرص الفوز، يجري صحار الدولي سحوبات على جوائز نقدية بصورة منتظمة، بما فيها السحوبات الأسبوعية على جائزة إجمالية قيمتها 4,500 ريال عماني، كما ستجرى السحوبات الكبرى لنهاية العام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 400,000 ريال عماني موزع بالتساوي بين أربعة زبائن، اثنين من الفئة العامة واثنين من فئة إدارة الثروات.

وسيحصل جميع زبائن صُحار الدولي المشاركين في حساب الجوائز 2019 على 4 فرص فوز لكل متوسط رصيد يتم الاحتفاظ به، بينما يحصل أصحاب حسابات الأطفال للتوفير على 8 فرص لكل متوسط رصيد يتم الاحتفاظ به. ولا يقتصر حساب الجوائز 2019 على الحسابات بالريال العماني، بل يشمل حسابات التوفير بالدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وبالنسبة للزبائن الذين يرغبون بالتوفير دون الاشتراك في السحوبات، فبإمكانهم اختيار الحسابات ذات الفائدة.

ويعكف صحار الدولي على تعزيز ومكافأة ثقافة الادخار حيث إنها لا تساعد الأفراد على تحقيق أحلامهم فحسب، بل لها أيضاً تأثير إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصاد الوطني. ويسعى البنك باستمرار نحو إعادة صياغة الخدمات المصرفية من خلال رفع مستوى التركيز على الزبائن ومساعدتهم على الفوز وتحقيق أهدافهم في عالمهم المتغير باستمرار.