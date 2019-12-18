"النفط العُمانية للتسويق" ترعى سباق الجري الجبلي العالمي

مسقط – الرؤية

رعت شركة النفط العُمانية للتسويق فريق "إميلي جاردن" المشارك في نسخة العام الجاري من سباق "الجري الجبلي العالمي – سلطنة عُمان". وانضم الفريق للسباق بالنيابة عن جمعية البيئة العُمانية و"إميلي جاردن" وجمعوا التبرعات للاستفادة منها في مبادرة "المدارس الخضراء" التي أطلقتها الجمعية.

وجاءت رعاية الشركة لهذه الفعالية في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم المبادرات التي من شأنها إيجاد أثر إيجابي على قطاعات السياحة والتعليم والبيئة وتعزيز ثقافة الأعمال الخيرية.

وقال خميس بن ناصر بن خميس الشعيبي، مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: انطلاقاً من مكانتنا كشركة رائدة في تسويق الوقود بالسلطنة، نحرص دائماً على إضافة قيمة محلية بالسلطنة والمساهمة في تحقيق الاستدامة الاجتماعية. ويسعدنا دعم الرياضيين خلال هذه المنافسات التي امتدت لمسافة 50 كلم؛ تجاوزوا خلالها عددا من أصعب التضاريس العُمانية واستمتعوا بملامح الطبيعة الخلابة التي تزخر بها السلطنة. ولا يقتصر السباق على الترويج للسلطنة كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية والسياحية المختلفة فحسب بل تشمل أيضاً دعم مبادرة "المدارس الخضراء" التي تهدف إلى غرس وتعزيز السلوكيات البيئية المستدامة وزيادة مستوى الوعي عنها.