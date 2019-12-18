"الصحة" تنظم ندوتها السنوية الخامسة عشرة للمُمارسة الصيدلانية الجيدة

مسقط – الرؤية

تُنظم المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، اليوم الخميس، بفندق جراند ملينيوم بالخوير، الندوة السنوية الخامسة عشرة للممارسة الصيدلانية الجيدة للصيادلة العاملين بالمؤسسات الخاصة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم.

يشارك في الندوة 400 صيدلي ومساعد يعملون في المؤسسات الصيدلانية الخاصة في مختلف أنحاء السلطنة، وسيقدم عدد من المختصين داخل السلطنة محاضرات هامة بهدف رفع مستوى وجودة الخدمة الصيدلانية التي يُقدمها القطاع الخاص.

وتتناول الندوة التي تمَّ اعتمادها من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية العديد من المواضيع ذات الأهمية في الشأن الصيدلاني والدوائي، وكيفية التواصل الجيد بين الصيدلي والمريض أو متلقي خدمة الرعاية، وتقدم الندوة محاضرتين عن الصناعات الدوائية المحلية، وفي الشأن التشريعي ستقدم محاضرة عن آخر التحديثات التي تمت في الأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة الصيادلة، وعلاوة على ذلك سيتم تكريم مجموعة من الصيادلة المجيدين للعام 2019.

كذلك تضم الندوة معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من المؤسسات والشركات الصيدلانية والدوائية، ويتضمن العديد من المنتجات الجديدة وآخر المستجدات في المجال الدوائي والصيدلاني.