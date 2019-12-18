الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مسارات التشغيل والتوظيف

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:20 ص بتوقيت مسقط

مسارات التشغيل والتوظيف

 

ما هي إلا أيام قليلة ويبدأ المركز الوطني للتشغيل عمله، وقد أعلن المركز أنّه قدّم خطة عمله إلى مجلس الوزراء الموقر، والتي باركها المجلس، حيث سيبدأ المركز تفعيل مسارات التشغيل خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية القادرة على صناعة فرص العمل وتطبيق سياسات التعمين، وترجمة سياسات الدولة إلى واقع عملي على الأرض، يضمن توفير الوظائف للقوى الوطنية العاملة في مختلف التخصصات ومجالات العمل.

خطة المركز ستعتمد كذلك على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن تكامل الجهود مع مختلف الأطراف المعنية بعملية التوظيف، وهي الخطوات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التشغيل إلى الأمام. لكن ومن أجل ضمان نجاح عمل المركز، يتعيّن على مختلف المؤسسات والجهات أن تلتزم بالتنسيق والتعاون مع المركز بما يساعد على توفير فرص العمل للمواطنين.

إنّ جهود التوظيف المتواصلة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتوفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه تستدعي من شبابنا الباحثين عن العمل، خوض غمار سوق العمل بما يتم عرضه عليهم من وظائف، والتخلي عن الأفكار التقليدية في العمل، فمجالات التشغيل متنوعة ومتاحة في بلادنا، وما على الشباب إلا اقتناص الفرص، والإسهام في مسيرة التطور والبناء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 مارس 2019

مسارات الشراكة

المزيد

21 أبريل 2019

مسارات تكرس المناطقية

المزيد

28 فبراير 2019

تعميق مسارات الشراكة

المزيد

23 يوليو 2018

النهضة والاقتصاد والتوظيف

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

المركز الوطني للتشغيل يبدأ تنفيذ خطة العمل لتوفير فرص العمل للمواطنين اعتبارا من أول يناير

المحليات - أخبار

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة