"مرسيدس – بنز" تستعرض خدماتها لما بعد البيع في صحار

صحار – الرؤية

نظمت مرسيدس - بنز عُمان فعالية خاصة لعملاء مركباتها التجارية في صحار، بحضور جاري براون، مدير عام قسم المركبات التجاريّة، الذي استعرض المبادرات التي تطلقها مرسيدس- بنز لإثراء تجربة عملائها وتشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

ويولي قسم المركبات التجاريّة لدى الشركة أهميّة قصوى لرفد العملاء بأفضل الخدمات والحلول الرقمية والصيانة الموثوقة من قبل خبراء معتمدين وقطع الغيار الأصليّة ومنحهم أفضل تجربة خدمة عملاء على مستوى شركات السيارات في عُمان. وقال جاري براون: تتربع مرسيدس - بنز على قمة أعرق شركات تصنيع الشاحنات في العالم، لكن الأمر لا يقتصر على خبراتنا فحسب، بل يتمحور حول التزامنا بتقديم أفضل المركبات للباحثين عن القوة والأداء. وسنواصل الوفاء بتعهداتنا التي قطعناها على أنفسنا وهي إثراء تجربة زبائننا بشاحنات ومركبات وحافلات تتسم بالقوة والكفاءة وتلبي متطلبات أعمالهم اليومية. وستُشكل خدماتنا ما بعد البيع التي نقدمها لجميع مركباتنا والفحوصات الصحية المنتظمة خلال أسابيع الخدمة إضافة قوية لعملائنا وتضمن الحفاظ على قوة وأداء مركباتهم وشاحناتهم وتحدّ من أوقات توقفها.

وتقدم مرسيدس – بنز أسطول شاحنات يتناسب مع مختلف أنواع التضاريس، وتتمتع بسمعة عالمية من حيث الكفاءة والموثوقية والتنوع. وقد أثبتت الشركة براعة أداء أسطولها خلال تحدي عُمان للوقود، حيث تفوقت شاحنة أكتروس على منافسيها في استهلاك الوقود بكفاءة وقوة أدائها في كافة ظروف القيادة بفضل تصميمها المرن وطرازاتها المتنوعة التي تجعلها الاختيار المثالي للشركات والقطاعات المختلفة.

وتواصل شاحنات أكتروس إرساء معاييرٍ جديدة في قطاع المركبات التجارية بفضل صلابتها وكفاءتها العالية وأدائها الاستثنائي. فقد برهنت أكتروس على فعاليتها على الطرق الممهدة والوعرة وأصبحت الأكثر موثوقية في مجال نقل البضائع في أصعب الظروف. وتعد أكتروس الشاحنة الأكثر مبيعاً فقد تم تجميعها في أكبر مصنع للشاحنات في العالم في وورث بألمانيا وتم تزويدها بالكثير من المميزات التي تثري تجربة العملاء التجاريين في كل الأوقات مما يضمن أعلى أداء وأقصى سلامة في جميع الظروف.