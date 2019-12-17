2% زيادة في عدد المسجلين بصناديق التقاعد إلى نحو 542 ألف عُماني بنهاية 2018

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق التقاعد بالسلطنة بنهاية عام 2018م نحو 541 ألفا و777 مواطنا بارتفاع نسبته 2% مقارنة بعام 2017م حيث بلغ العدد فيه 530 ألفا و607 مواطنين، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ومن بين المسجلين في صناديق التقاعد بالسلطنة بنهاية عام 2018م بلغ عدد المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام 280 ألفا و558 بينهم 201 ألف و913 مؤمنا عليهم و78 ألفا و645 متقاعدين بإجمالي معاشات مستحقة بلغ 456 مليونا و583 ألفا و332 ريالا عمانيا فيما بلغ عدد المسجلين في صناديق تقاعد الخاص 261 ألفا و219 شخصا بينهم 18 ألفا و932 متقاعدا بإجمالي معاشات بلغ 116 مليونا و278 ألفا و153 ريالا عمانيا.

وكشفت الإحصاءات الواردة في نشرة واقع المسجلين في صناديق التقاعد حتى نهاية عام 2018م أنّ أكثر من نصف المسجلين في صناديق التقاعد (52%) هم في صناديق تقاعد القطاع العام وبلغت نسبة الذكور منهم 66%. وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد والمعاشات المستحقة لهم في عام 2018م نحو 97 ألفا و577 شخصا بمعاشات مستحقة بلغت 572 مليونا و861 ألفا و485 ريالا عماني ارتفاعا من 91 ألفا و953 شخصا في عام 2017 بمعاشات مستحقة بلغت 521 مليونا و235 ألفا و496 ريالا عمانيا.

واستحوذ بلوغ سن التقاعد على العدد الأكبر من أسباب انتهاء الخدمة للمتقاعدين بعدد بلغ 35 ألفا و138 شخصا الذكور منهم 32 ألفا و760 شخصا تلاه التقاعد المبكر بعدد بلغ 19 ألفا و285 شخصا الذكور منهم 16 ألفا و348 شخصا ثمّ الاستقالة بـ 17 ألفا 358 شخصا الذكور منهم 10 آلاف و68 شخصا.

وبلغ عدد المتقاعدين المنتهية خدماتهم بسبب الوفاة 11 ألفا و862 شخصا الذكور منهم 10 آلاف و630 شخصا وبلغ العدد في عدم اللياقة الصحية 10 آلاف و336 شخصا الذكور منهم 9 آلاف و271، وفي إلغاء الوظيفة بلغ العدد ألفين و301 شخص الذكور منهم ألفين و186 شخصا فيما تقاعد ألف و297 شخصا لأسباب أخرى الذكور منهم ألف و256 شخصا.

كما بلغ متوسط الأجر الشهري للمتقاعدين بالسلطنة 489 ريالا عمانيا، كذلك بلغ عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام العاملين بالخارج والمسجلون في صناديق التقاعد 6 آلاف و823 شخصا نحو 70% منهم يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة.