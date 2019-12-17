تعليمية الظاهرة تناقش مدخلات «الأيزو» بالمحافظة

عبري - ناصر العبري

عقد فريق دعم وتسيير نظام إدارة الجودة بالمديرية العامة للتربية والتعليم، بمحافظة الظاهرة صباح أمس اجتماعا برئاسة زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة وبحضور مديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وناقش الاجتماع نظام إدارة الجودة بتعليمية محافظة الظاهرة، وذلك للمداخلات التي نصت عليها المواصفة القياسية الدولية الأيزو 2015/9001، كما تطرق إلى زيارة فريق التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة مطلع الشهر الحالي لتقييم المحافظة وفق المواصفة في عمليات تشغيل الأقسام وتسيير نظام إدارة الجودة والتأكد من الإجراءات المتخذة لفعالية النظام وتطبيق نظام إدارة الجودة ومدى استيفائه لمتطلبات المواصفة القياسية.