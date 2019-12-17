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أجواء احتفالية مميزة في مطاعم "ريتز- كارلتون"

عروض خاصة في وداع 2019 بفندق قصر البستان

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

ABP - Festive Season (2)
ABP - Festive Season (3)
ABP - Festive Season (4)

 

مسقط – الرؤية

يدعو فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون ضيوفه من العائلات والأصدقاء إلى تجربة أجواء مُبهجة احتفالا بموسم نهاية العام. وسيستمتع الزوار بتشكيلة من الفعاليات المختلفة، بدءًا من سلسلة مطاعمه المتنوعة، والفقرات الفنية والترفيهية الحية، وألعاب الأطفال المشوقة في ريتز كيدز، وصولاً إلى خدمة ضيافة لا تضاهى مما يجعل المنتجع الملاذ المثالي لقضاء أجمل أوقات هذا الموسم.

وفي ردهة أتريوم الواقعة في بهو الفندق الآسر، سيحظى الزوار من جميع الأعمار بأوقاتٍ ممتعة، حيث سيستمتع الأطفال بتزيين حلوى خبز الزنجبيل تحت إشراف الطهاة من خبراء المخبوزات في الفندق. وستحظى العائلات بفرصة تجربة أحد تقاليد الفندق العريقة، طقوس الشاي ما بعد الظهيرة، مع تشكيلة من أشهى المعجنات والحلويات الموسمية مثل حلوى البرالين وتشيز كيك التوت البري، ترافقهم النغمات المقطوعات العالمية لموزارت، وفيفالدي، وداكوين، وكوريلي تعزفها آلة الأرغن الموسيقية.

وفي ليلة 25 ديسمبر، سيحرص فريق الطهاة في المنتجع الملكي على غمر حواس الضيوف من جميع الأعمار بتشكيلة من قوائم الطعام، أو عبر بوفيه متنوع  يقدمه فريق عمل الفندق من السيدات والسادة بأفضل خدمة فندقية.

ويستعد الفندق لحلول العام الجديد 2020 وسيستقبله بحفل عشاء يضم فقرات فنية وترفيهية حية. ولن تفوت مطاعم الفندق هذه المناسبة؛ وسيحتفل كل منها بأسلوبه الخاص. وسيقدّم مطعم مطبخ الخيران على شرفته المطلة على حوض السباحة والحديقة بوفيه مميز يضم محطات طهو حية فيما يتم تحضيرها باستخدام أفضل المكونات المحلية. وعبر قائمة احتفالية من أربعة أطباق، سيحرص مطعم بيتش بافيليون منح ضيوفه تجربة مذاقية استثنائية تحت النجوم مع إطلالة خلابة على البحر.

وفي أمسية آسرة على شواطئ بحر عمان، سيتمكن الضيوف والزوار من استقبال العام الجديد تحت النجوم متألّقين بأرقى أزيائهم ووسط أضواء المشاعل على ضفاف حوض السباحة. ومع بدء العد التنازلي للعام 2019، ستقوم فرقة موسيقية بإحياء الأجواء، فيما يضيء الضيوف فوانيسهم الخاصة لإطلاقها في السماء فتشكّل سلسلة جبال الحجر خلفية خلابة ليستهلّوا العام الجديد بأسوب متميز على طريقة الريتز- كارلتون.

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