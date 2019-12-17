مسقط - الرؤية

نشر مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بيان صادر من المركز الوطني للتشغيل، تم التأكيد من خلاله على متابعة مجلس الوزراء الموقر الخطوات التي قطعها المركز الوطني للتشغيل، لضمان بدء عملياته في الأول من يناير 2020م، حيث استعرض مجلس إدارة المركز أمام المجلس خطة عمله ومراحل انطلاق أعماله، وآليات تفعيل مسارات تشغيل القوى العاملة الوطنية خلال الفترة القادمة

وجاء في البيان: "تكليلا للمراحل التي قطعها المركز الوطني للتشغيل في تأسيسه لضمان بدء عملياته في الأول من يناير ٢٠٢٠م؛ قام مجلس إدارة المركز بتقديم عرض متكامل إلى مجلس الوزراء لاستعراض الجوانب المتعلقة بخطة عمله ومراحل انطلاق أعماله وآليات تفعيل مسارات التشغيل خلال الفترة القادمة".

واضاف البيان: "وتتركز الخطة على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى صناعة فرص العمل وتطبيق سياسات التعمين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الجهود المبذولة لتشغيل القوى العاملة الوطنية".

بالإضافة إلى تكامل الجهود مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل أن يكون المركز واجهة رئيسية للتشغيل سواء بالنسبة للباحثين عن عمل أو الجهات الموفرة لفرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وقد بارك مجلس الوزراء الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وأكد على اهتمامه بمتابعة قيام المركز بدوره في تفعيل مسارات التشغيل بما يواكب التطلعات، ويدفع عجلة التشغيل إلى الأمام.

كما أكد مجلس الوزراء على أهميةأن تلتزم كافةالجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني للتشغيل طبقالمانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم٢٢/ ٢٠١٩بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه وتحقيقا للمصلحة العامة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في كافة التخصصات

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