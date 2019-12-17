الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بيان صادر من المركز الوطني للتشغيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:55 م بتوقيت مسقط

بيان صادر من المركز الوطني للتشغيل

 

مسقط - الرؤية

نشر مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بيان صادر من المركز الوطني للتشغيل، تم التأكيد من خلاله على متابعة مجلس الوزراء الموقر الخطوات التي قطعها المركز الوطني للتشغيل، لضمان بدء عملياته في الأول من يناير 2020م، حيث استعرض مجلس إدارة المركز أمام المجلس خطة عمله ومراحل انطلاق أعماله، وآليات تفعيل مسارات تشغيل القوى العاملة الوطنية خلال الفترة القادمة

وجاء في البيان: "تكليلا للمراحل التي قطعها المركز الوطني للتشغيل في تأسيسه لضمان بدء عملياته في الأول من يناير ٢٠٢٠م؛ قام مجلس إدارة المركز بتقديم عرض متكامل إلى مجلس الوزراء لاستعراض الجوانب المتعلقة بخطة عمله ومراحل انطلاق أعماله وآليات تفعيل مسارات التشغيل خلال الفترة القادمة".

واضاف البيان: "وتتركز الخطة على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى صناعة فرص العمل وتطبيق سياسات التعمين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الجهود المبذولة لتشغيل القوى العاملة الوطنية".

بالإضافة إلى تكامل الجهود مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل أن يكون المركز واجهة رئيسية للتشغيل سواء بالنسبة للباحثين عن عمل أو الجهات الموفرة لفرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وقد بارك مجلس الوزراء الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وأكد على اهتمامه بمتابعة قيام المركز بدوره في تفعيل مسارات التشغيل بما يواكب التطلعات، ويدفع عجلة التشغيل إلى الأمام.

كما أكد مجلس الوزراء على أهميةأن تلتزم كافةالجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني للتشغيل طبقالمانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم٢٢/ ٢٠١٩بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه وتحقيقا للمصلحة العامة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في كافة التخصصات

 

.



EL-67E2W4AgrJPc

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أبريل 2019

المركز الوطني للتشغيل.. تحديات وحلول

المزيد

28 مايو 2019

لكي يقوم المركز الوطني للتشغيل بدوره

المزيد

02 مارس 2019

معًا لإنجاح المركز الوطني للتشغيل

المزيد

26 أكتوبر 2019

لكي يقوم المركز الوطني للتشغيل بدوره (3)

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة