أُرَاوِدُ أَحْــرُفــاً

شعر: عارف عاصي
أُرَاوِدُ أَحْــرُّفــاً تَــأْبَـى بَــيَــانِــي
وَتُـنْـكِرُنِـي وَ تَـزْهَـدُ فِي لِسَـانِـي
//
وَتُــنْــكِـرُ قَــالَـةً زَخْـرَفْـتُ فِـيـهَـا
وَتَسْـخَـرُ مِـنْ قَرِيضِي و المَـعَـانِي
//
لِـمَـاذَا أَحْـرُفِـي فَـالعَـتْـبُ يَـكْـفِـي
لِـمَـاذَا الـيَــوْمَ أَلْـهـَـبْـتُـمْ جَـنَـانِـي
//
فَـقَـالَـتْ فِـي اِقْـتِـضَـابٍ صَـارَ جِـداً
بَـكَـيْـتُ لِـطِـفْـلَـةٍ أَشْـجَـتْ كِـيَـانِي
//
رَأَيْـتُ الـفَـقْـرَ يَـنْـهَـشُ رَاحَـتَـيْـهَـا
وَ دَمْـعـاً فِـي مَـآَقِي الجـُرْحِ قَـانِـي
//
وَ أَسْـمَــالاً بَـلَـتْ مِـنْ طُـولِ عَـهْـدٍ
وَ وَجْـهـاً وَ اجِـمـاً مِــمَّــا يُـعَـانِـي
//
بِــدَارٍ قَــدْ خَــلَـتْ مِــنْ رَسْــمِ دَارٍ
تُـسَــاكِــنُــهَـا الـعَــنَـاكِـبُ كُـلَّ آَنِ
//
تَـيَـتَّـمَ عُـمْـرُهَـا بِالـقَـصْـفِ ظُـلْـماً
وَأُفْـرِدَتْ الـصَّــغِــيـرَةُ لِـلـزَّمَــانِ
//
وَ دَارَ الـدَّهْـرُ يَـسْـقِـيـهَـا كُـؤُوسـاً
تَـمَــرَّرَ طَــعْــمـُـهَـا إِثْـرَ الـهَــوَانِ
//
تُـلاعِـبُ دُمْــيَــةً كُـسِـرَتْ يَــدَاهَــا
تُـهـَامِـسُــهَـا بِـنَـبْـعٍ مِـنْ حَــنَــانِ
//
وَ تَـــرْسُــمُ صُــوُرَةً لأَبٍ حَــنُـــونٍ
وَ أُمٍّ عَــطْــفُــهَــا بِـالـحُــبِّ دَانِـي
//
و خَـمْـسَـةِ إِخْـوَةٍ رَاحُـوا جَـمِـيـعــاً
وَ لَــمْ يُـتْـرَكْ لَـهَـا غَـيْـرُ الـمَـكَــانِ
//
بِـبَــيْـتٍ هَـاجَـرَتْ مِـنْـهُ الـحَـنَـايَــا
تَـهَـدَّم رُكْـنُـهُ وَ الـسَّـقْــفُ عَـانِـي
//
تُـنَـادِي قَـفْـرَهَـا وَ الـصَّـوْتُ يَـدْوِي
وَ رَجْـعَ صَـدَىَ الـبُـنَـيَّـةِ كَمْ كَـوَانِي
//
فَـدَعْـنِـي الـيَّـوْمَ لا أَبْـغِـي قَـرِيـضاً
فَــنَـصْــرُكُـمُ بِـحَـرْفٍ مِـنْ جُـمَــانِ
//
مَـلَـلْتُ تَـزَخْـرُفـاً وَ الحَـرْفُ طَـوْعـاً
فَـهَلْ أُعْـطِيكَ خَـيْرِي ؛ تُـرْجُـمَـانِي؟
//
زَهِــدْتُّ بِــقَــالَـةٍ جَــوْفَـاءَ تَـزْهُـو
وَ ﻻ تُـغْـنِي لَـدَى القَـلْبِ المُـعـَانِي
//
أَنَــا حَـرْفٌ حَـزِيــنٌ حَــالَ فِـكْــرِي
وَ أَطْــفَــالُ الـعُــرُوبَـةِ بِـالـهَــوَانِ
//
يُــعَــانُــونَ اِفْــتِــقَــاراً تَـحْـتَ ذُلٍ
وَ مَـالُ العُـرْبِ فِـي أَيْـدِي الغَـوَانِي
//
أَنَــا حَــرْفٌ كَـسِــيــرٌ مِـنْ زَعِــيـمٍ
يُــبِــيـدُ الـكُــلُّ يَـرْغَــبُ بِـالأَمَــانِ
//
أَنَـــا حَــرْفٌ أَسِــيــفٌ مِــنْ بِــلادٍ
رُعُــونَــةُ أَهـْـلِــهَـا لِـلْـعـُـنْـفُـوَانِ
//
أَنَــا حَــرْفٌ أَبِــيٌّ لَــيْــسَ يُـلْـقَـى
لأَطْـمَــاعٍ وَ نَــظَـرِاتِ الــحِــسَــانِ
//
أَنَــا حَـرْفٌ غَـضُـوبٌ مِـنْـكَ دَعْـنِـي
وَ دَمْعِي المُـزْنُ بِالشَّـكْوَى سَقَـانِـي
//
أَنَـا حَـرْفُ الـكَـرَامَـةِ لَـوْ لَـدَيْـكُــمْ
فَـهُــبُّــوا نِـقْـمَــةً مِـنْ كُــلِّ جَــانِ
//
رَسَــمْـتُ مَــعَــالِـمَ الأَكْـوَانِ طُــراً
وَ لَـمْ أَعْـجَـزْ إِذَا اسْـتَـدْعَـى بَـيَـانِي
//
حَـمَـلْـتُ الحَقَّ فِي الـتَّـارِيخِ يَـزْهُـو
سَـــخِــرْتُ بِــأَقْــزُمٍ كَـالأُفْـعُــوَانِ
//
أَنَـا حَـرْفُ الـبَـهَـاءِ عَـلَى المَـخَـازِي
أُدَمْـدِمُ صَـرحَـهَـا ؛ أُعْـلِـي بَـنَـانِـي