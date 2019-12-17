أُرَاوِدُ أَحْــرُفــاً

شعر: عارف عاصي

أُرَاوِدُ أَحْــرُّفــاً تَــأْبَـى بَــيَــانِــي

وَتُـنْـكِرُنِـي وَ تَـزْهَـدُ فِي لِسَـانِـي

//

وَتُــنْــكِـرُ قَــالَـةً زَخْـرَفْـتُ فِـيـهَـا

وَتَسْـخَـرُ مِـنْ قَرِيضِي و المَـعَـانِي

//

لِـمَـاذَا أَحْـرُفِـي فَـالعَـتْـبُ يَـكْـفِـي

لِـمَـاذَا الـيَــوْمَ أَلْـهـَـبْـتُـمْ جَـنَـانِـي

//

فَـقَـالَـتْ فِـي اِقْـتِـضَـابٍ صَـارَ جِـداً

بَـكَـيْـتُ لِـطِـفْـلَـةٍ أَشْـجَـتْ كِـيَـانِي

//

رَأَيْـتُ الـفَـقْـرَ يَـنْـهَـشُ رَاحَـتَـيْـهَـا

وَ دَمْـعـاً فِـي مَـآَقِي الجـُرْحِ قَـانِـي

//

وَ أَسْـمَــالاً بَـلَـتْ مِـنْ طُـولِ عَـهْـدٍ

وَ وَجْـهـاً وَ اجِـمـاً مِــمَّــا يُـعَـانِـي

//

بِــدَارٍ قَــدْ خَــلَـتْ مِــنْ رَسْــمِ دَارٍ

تُـسَــاكِــنُــهَـا الـعَــنَـاكِـبُ كُـلَّ آَنِ

//

تَـيَـتَّـمَ عُـمْـرُهَـا بِالـقَـصْـفِ ظُـلْـماً

وَأُفْـرِدَتْ الـصَّــغِــيـرَةُ لِـلـزَّمَــانِ

//

وَ دَارَ الـدَّهْـرُ يَـسْـقِـيـهَـا كُـؤُوسـاً

تَـمَــرَّرَ طَــعْــمـُـهَـا إِثْـرَ الـهَــوَانِ

//

تُـلاعِـبُ دُمْــيَــةً كُـسِـرَتْ يَــدَاهَــا

تُـهـَامِـسُــهَـا بِـنَـبْـعٍ مِـنْ حَــنَــانِ

//

وَ تَـــرْسُــمُ صُــوُرَةً لأَبٍ حَــنُـــونٍ

وَ أُمٍّ عَــطْــفُــهَــا بِـالـحُــبِّ دَانِـي

//

و خَـمْـسَـةِ إِخْـوَةٍ رَاحُـوا جَـمِـيـعــاً

وَ لَــمْ يُـتْـرَكْ لَـهَـا غَـيْـرُ الـمَـكَــانِ

//

بِـبَــيْـتٍ هَـاجَـرَتْ مِـنْـهُ الـحَـنَـايَــا

تَـهَـدَّم رُكْـنُـهُ وَ الـسَّـقْــفُ عَـانِـي

//

تُـنَـادِي قَـفْـرَهَـا وَ الـصَّـوْتُ يَـدْوِي

وَ رَجْـعَ صَـدَىَ الـبُـنَـيَّـةِ كَمْ كَـوَانِي

//

فَـدَعْـنِـي الـيَّـوْمَ لا أَبْـغِـي قَـرِيـضاً

فَــنَـصْــرُكُـمُ بِـحَـرْفٍ مِـنْ جُـمَــانِ

//

مَـلَـلْتُ تَـزَخْـرُفـاً وَ الحَـرْفُ طَـوْعـاً

فَـهَلْ أُعْـطِيكَ خَـيْرِي ؛ تُـرْجُـمَـانِي؟

//

زَهِــدْتُّ بِــقَــالَـةٍ جَــوْفَـاءَ تَـزْهُـو

وَ ﻻ تُـغْـنِي لَـدَى القَـلْبِ المُـعـَانِي

//

أَنَــا حَـرْفٌ حَـزِيــنٌ حَــالَ فِـكْــرِي

وَ أَطْــفَــالُ الـعُــرُوبَـةِ بِـالـهَــوَانِ

//

يُــعَــانُــونَ اِفْــتِــقَــاراً تَـحْـتَ ذُلٍ

وَ مَـالُ العُـرْبِ فِـي أَيْـدِي الغَـوَانِي

//

أَنَــا حَــرْفٌ كَـسِــيــرٌ مِـنْ زَعِــيـمٍ

يُــبِــيـدُ الـكُــلُّ يَـرْغَــبُ بِـالأَمَــانِ

//

أَنَـــا حَــرْفٌ أَسِــيــفٌ مِــنْ بِــلادٍ

رُعُــونَــةُ أَهـْـلِــهَـا لِـلْـعـُـنْـفُـوَانِ

//

أَنَــا حَــرْفٌ أَبِــيٌّ لَــيْــسَ يُـلْـقَـى

لأَطْـمَــاعٍ وَ نَــظَـرِاتِ الــحِــسَــانِ

//

أَنَــا حَـرْفٌ غَـضُـوبٌ مِـنْـكَ دَعْـنِـي

وَ دَمْعِي المُـزْنُ بِالشَّـكْوَى سَقَـانِـي

//

أَنَـا حَـرْفُ الـكَـرَامَـةِ لَـوْ لَـدَيْـكُــمْ

فَـهُــبُّــوا نِـقْـمَــةً مِـنْ كُــلِّ جَــانِ

//

رَسَــمْـتُ مَــعَــالِـمَ الأَكْـوَانِ طُــراً

وَ لَـمْ أَعْـجَـزْ إِذَا اسْـتَـدْعَـى بَـيَـانِي

//

حَـمَـلْـتُ الحَقَّ فِي الـتَّـارِيخِ يَـزْهُـو

سَـــخِــرْتُ بِــأَقْــزُمٍ كَـالأُفْـعُــوَانِ

//

أَنَـا حَـرْفُ الـبَـهَـاءِ عَـلَى المَـخَـازِي

أُدَمْـدِمُ صَـرحَـهَـا ؛ أُعْـلِـي بَـنَـانِـي