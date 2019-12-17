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أُرَاوِدُ أَحْــرُفــاً

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

أُرَاوِدُ أَحْــرُفــاً

 

شعر: عارف عاصي

 

أُرَاوِدُ أَحْــرُّفــاً تَــأْبَـى بَــيَــانِــي

                          وَتُـنْـكِرُنِـي وَ تَـزْهَـدُ فِي لِسَـانِـي

//

وَتُــنْــكِـرُ قَــالَـةً زَخْـرَفْـتُ فِـيـهَـا

                         وَتَسْـخَـرُ مِـنْ قَرِيضِي و المَـعَـانِي

//

لِـمَـاذَا أَحْـرُفِـي فَـالعَـتْـبُ يَـكْـفِـي

                           لِـمَـاذَا الـيَــوْمَ أَلْـهـَـبْـتُـمْ جَـنَـانِـي

//

فَـقَـالَـتْ فِـي اِقْـتِـضَـابٍ صَـارَ جِـداً

                           بَـكَـيْـتُ لِـطِـفْـلَـةٍ أَشْـجَـتْ كِـيَـانِي

//

رَأَيْـتُ الـفَـقْـرَ يَـنْـهَـشُ رَاحَـتَـيْـهَـا

                         وَ دَمْـعـاً فِـي مَـآَقِي الجـُرْحِ قَـانِـي

//

وَ أَسْـمَــالاً بَـلَـتْ مِـنْ طُـولِ عَـهْـدٍ

                          وَ وَجْـهـاً وَ اجِـمـاً مِــمَّــا يُـعَـانِـي

//

بِــدَارٍ قَــدْ خَــلَـتْ مِــنْ رَسْــمِ دَارٍ

                          تُـسَــاكِــنُــهَـا الـعَــنَـاكِـبُ كُـلَّ آَنِ

//

تَـيَـتَّـمَ عُـمْـرُهَـا بِالـقَـصْـفِ ظُـلْـماً

                          وَأُفْـرِدَتْ الـصَّــغِــيـرَةُ لِـلـزَّمَــانِ

//

وَ دَارَ الـدَّهْـرُ يَـسْـقِـيـهَـا كُـؤُوسـاً

                        تَـمَــرَّرَ طَــعْــمـُـهَـا إِثْـرَ الـهَــوَانِ

//

تُـلاعِـبُ دُمْــيَــةً كُـسِـرَتْ يَــدَاهَــا

                         تُـهـَامِـسُــهَـا بِـنَـبْـعٍ مِـنْ حَــنَــانِ

//

وَ تَـــرْسُــمُ صُــوُرَةً لأَبٍ حَــنُـــونٍ

                        وَ أُمٍّ عَــطْــفُــهَــا بِـالـحُــبِّ دَانِـي

//

و خَـمْـسَـةِ إِخْـوَةٍ رَاحُـوا جَـمِـيـعــاً

                        وَ لَــمْ يُـتْـرَكْ لَـهَـا غَـيْـرُ الـمَـكَــانِ

//

بِـبَــيْـتٍ هَـاجَـرَتْ مِـنْـهُ الـحَـنَـايَــا

                          تَـهَـدَّم رُكْـنُـهُ وَ الـسَّـقْــفُ عَـانِـي

//

تُـنَـادِي قَـفْـرَهَـا وَ الـصَّـوْتُ يَـدْوِي

                        وَ رَجْـعَ صَـدَىَ الـبُـنَـيَّـةِ كَمْ كَـوَانِي

//

فَـدَعْـنِـي الـيَّـوْمَ لا أَبْـغِـي قَـرِيـضاً

                         فَــنَـصْــرُكُـمُ بِـحَـرْفٍ مِـنْ جُـمَــانِ

//

مَـلَـلْتُ تَـزَخْـرُفـاً وَ الحَـرْفُ طَـوْعـاً

                         فَـهَلْ أُعْـطِيكَ خَـيْرِي ؛ تُـرْجُـمَـانِي؟

//

زَهِــدْتُّ بِــقَــالَـةٍ جَــوْفَـاءَ تَـزْهُـو

                           وَ ﻻ تُـغْـنِي لَـدَى القَـلْبِ المُـعـَانِي

//

أَنَــا حَـرْفٌ حَـزِيــنٌ حَــالَ فِـكْــرِي

                          وَ أَطْــفَــالُ الـعُــرُوبَـةِ بِـالـهَــوَانِ

//

يُــعَــانُــونَ اِفْــتِــقَــاراً تَـحْـتَ ذُلٍ

                         وَ مَـالُ العُـرْبِ فِـي أَيْـدِي الغَـوَانِي

//

أَنَــا حَــرْفٌ كَـسِــيــرٌ مِـنْ زَعِــيـمٍ

                          يُــبِــيـدُ الـكُــلُّ يَـرْغَــبُ بِـالأَمَــانِ

//

أَنَـــا حَــرْفٌ أَسِــيــفٌ مِــنْ بِــلادٍ

                            رُعُــونَــةُ أَهـْـلِــهَـا لِـلْـعـُـنْـفُـوَانِ

//

أَنَــا حَــرْفٌ أَبِــيٌّ لَــيْــسَ يُـلْـقَـى

                          لأَطْـمَــاعٍ وَ نَــظَـرِاتِ الــحِــسَــانِ

//

أَنَــا حَـرْفٌ غَـضُـوبٌ مِـنْـكَ دَعْـنِـي

                         وَ دَمْعِي المُـزْنُ بِالشَّـكْوَى سَقَـانِـي

//

أَنَـا حَـرْفُ الـكَـرَامَـةِ لَـوْ لَـدَيْـكُــمْ

                           فَـهُــبُّــوا نِـقْـمَــةً مِـنْ كُــلِّ جَــانِ

//

رَسَــمْـتُ مَــعَــالِـمَ الأَكْـوَانِ طُــراً

                          وَ لَـمْ أَعْـجَـزْ إِذَا اسْـتَـدْعَـى بَـيَـانِي

//

حَـمَـلْـتُ الحَقَّ فِي الـتَّـارِيخِ يَـزْهُـو

                            سَـــخِــرْتُ بِــأَقْــزُمٍ كَـالأُفْـعُــوَانِ

//

أَنَـا حَـرْفُ الـبَـهَـاءِ عَـلَى المَـخَـازِي

                             أُدَمْـدِمُ صَـرحَـهَـا ؛ أُعْـلِـي بَـنَـانِـي

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