الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

نشدُّ باللغةِ الفصحى إرادتَنا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

نشدُّ باللغةِ الفصحى إرادتَنا

 

سمير عبد الصمد| الأردن

إحياءًا واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية (18 من ديسمبر)

 

يسافرُ الحرفُ في أسماعِنا نغما

                             ويستثيرُ صداه الرائعُ الهمما

//

اللهُ،  يا لغةَ الضادِ التي ملأت

                           أرواحَنا، وسَمَتْ في ذاتِنا حكما

//

يكفيكِ أنكِ ميثاقٌ يوحِّدُنا

                            وأنك البيتُ، مرفوعًا ومحتكِما

//

وأنَّ منك كتابَ اللهِ،  أحرفُهُ

                          وحيُ القداسةِ يجلو نورُها الظُلَما

//

وأنكِ الفضةُ المصقولةُ، احتضنتْ

                              بدائعَ القولِ: منثورًا ومنتظِما

//

وأنّ راياتِكِ البيضاءَ خافقةٌ

                            في الخافقين، يهزُّ نقاؤها الأمما

//

صُنتِ الشريعةَ، ألفاظًا ومعتقَدا

                              فأشرقَ الكونُ من إلهامِها قِيما

 

 

//

بانت سعادُ وما زالتْ مُعطَّرَةً

                     بالرائعاتِ، تطوفُ البيتَ والحَرما

//

بـبُردةٍ من رسولِ اللهِ طاهرةٍ

                         ينالُ كعبٌ بها الأمجادَ والنِعَما

//

إن الرسولَ لَنورٌ يُستضاءُ به

                             هدايةُ اللهِ مَن تُقسَمْ له غَنِما

//

"قيسٌ يؤانِسُنا في سحرِ مُؤنِسةٍ

                      فيضرمُ الشوقَ في وجدانِنا ضَرَما

//

"ليلى الرقيقةُ ليلُ السهدِ يذكرُها

                       تحكي حكايةَ مَنْ مِن عِشقِهِ ظُلِما

//

هما الشتيتانِ في أحضانِ باديةٍ

                          هما الشقيانِ حالَ البينُ بينهما

//

يمضي بنا المتنبي نحوَ صومعةٍ

                           نرى بمحرابِها الآمالَ والألما

//

واحرَّ قلباهُ من همٍ يُكابدُه

                      قد أسهرَ الخلقَ من غُلوائِه سقما

//

وشعرُه مالئُ الدنيا وشاغِلُها

                    هزَّت قصائدُه مَن يشتكي الصمما

//

تهدمتْ وانتهتْ من بعدِه دولٌ

                    لكنْ، أبو الطيبِ الصداحُ ما انهدما

//

شيخُ المعرةِ يُثرينا بفلسفةٍ

                     حولِ الوجودِ،  فكان الحائرَ الفهِما

//

رهينُ حبسينِ،  لم يجنِ على أحدٍ

                         عاش الحياةَ على علاتِها سأما

//

لا الشدوُ يُطربُهُ، لا الشجوُ يُتعبُهُ

                          كلاهما في حنايا نفسِه انكتما

//

قد أرهقَ الشكُّ دنياه، وأرهقَه

                           كلُّ الوجودِ لديه يُشبهُ العدما

//

نُبوغُ شوقي تجلّى في عرائسِه

                     كانت مدائحُه في المصطفى قِمما

//

يا أفصحَ الناطقينَ الضادَ قاطبةً

                      على الزمانِ تظلُ الصادقَ العلَما

//

يا أحمدَ الخيرِ يا نبراسَ أمتِنا

                       ما زال رٰكنُك للأخلاقِ مُعتَصما

//

محمدٌ صفوةُ الباري ورحمتُه

                     إن هلَّ ذكرُكَ يرنو الكونُ مُحتشِما

//

يزهو نزارٌ بتاجٍ صاغَهُ عُمرٌ

                              حتى تلألأ بـرَّاقًا ومُنسجِما

//

في كلِّ بيتٍ سرى عشقٌ إلى وطنٍ

                           أو ياسمينةُ حبٍ تسبقُ الحُلُما

//

أو عطرُ حسناءَ، أو أسرارُ غانيةٍ

                              أو وردةٌ لوّنتْ جديلةً وفما

//

تلك القدودُ بشدوِ الساهرِ انفعلتْ

                   لما التقى الحرفُ في إحساسِه النغما

//

نشدُّ باللغةِ الفصحى إرادتَنا

                           شرقًا وغربًا وإقبالًا ومختَتَما

//

ففي حروفِكِ خلَّدْنا حضارتَنا

                          وفي دروبِكِ سار العلمُ والعلما

//

ومن بيانِك أرضُ اللهِ ناطقةٌ

                            الفكرُ يُتعِبُ في إبداعِهِ القلما

//

إنا المحبونَ،  هذا الحبُّ في دمِنا

                         نحمي كيانَك،  لا مَنَّا ولا كرَما

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يونيو 2019

"التربية" تحتفي بمنجزات مشروع التحدث باللغة العربية الفصحى

المزيد

19 ديسمبر 2018

معراجٌ مع الفصحى (حوار شعري)

المزيد

14 فبراير 2018

إشادات بمشروع مهارات التحدّث بالعربية الفصحى

المزيد

15 مايو 2017

اختتام مسابقة برنامج التحدث بالعربية الفصحى لمعلمات الحلقة الأولى بالداخلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة