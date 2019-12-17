نشدُّ باللغةِ الفصحى إرادتَنا

سمير عبد الصمد| الأردن

إحياءًا واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية (18 من ديسمبر)

يسافرُ الحرفُ في أسماعِنا نغما

ويستثيرُ صداه الرائعُ الهمما

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اللهُ، يا لغةَ الضادِ التي ملأت

أرواحَنا، وسَمَتْ في ذاتِنا حكما

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يكفيكِ أنكِ ميثاقٌ يوحِّدُنا

وأنك البيتُ، مرفوعًا ومحتكِما

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وأنَّ منك كتابَ اللهِ، أحرفُهُ

وحيُ القداسةِ يجلو نورُها الظُلَما

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وأنكِ الفضةُ المصقولةُ، احتضنتْ

بدائعَ القولِ: منثورًا ومنتظِما

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وأنّ راياتِكِ البيضاءَ خافقةٌ

في الخافقين، يهزُّ نقاؤها الأمما

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صُنتِ الشريعةَ، ألفاظًا ومعتقَدا

فأشرقَ الكونُ من إلهامِها قِيما

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بانت سعادُ وما زالتْ مُعطَّرَةً

بالرائعاتِ، تطوفُ البيتَ والحَرما

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بـبُردةٍ من رسولِ اللهِ طاهرةٍ

ينالُ كعبٌ بها الأمجادَ والنِعَما

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إن الرسولَ لَنورٌ يُستضاءُ به

هدايةُ اللهِ مَن تُقسَمْ له غَنِما

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"قيسٌ يؤانِسُنا في سحرِ مُؤنِسةٍ

فيضرمُ الشوقَ في وجدانِنا ضَرَما

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"ليلى الرقيقةُ ليلُ السهدِ يذكرُها

تحكي حكايةَ مَنْ مِن عِشقِهِ ظُلِما

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هما الشتيتانِ في أحضانِ باديةٍ

هما الشقيانِ حالَ البينُ بينهما

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يمضي بنا المتنبي نحوَ صومعةٍ

نرى بمحرابِها الآمالَ والألما

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واحرَّ قلباهُ من همٍ يُكابدُه

قد أسهرَ الخلقَ من غُلوائِه سقما

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وشعرُه مالئُ الدنيا وشاغِلُها

هزَّت قصائدُه مَن يشتكي الصمما

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تهدمتْ وانتهتْ من بعدِه دولٌ

لكنْ، أبو الطيبِ الصداحُ ما انهدما

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شيخُ المعرةِ يُثرينا بفلسفةٍ

حولِ الوجودِ، فكان الحائرَ الفهِما

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رهينُ حبسينِ، لم يجنِ على أحدٍ

عاش الحياةَ على علاتِها سأما

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لا الشدوُ يُطربُهُ، لا الشجوُ يُتعبُهُ

كلاهما في حنايا نفسِه انكتما

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قد أرهقَ الشكُّ دنياه، وأرهقَه

كلُّ الوجودِ لديه يُشبهُ العدما

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نُبوغُ شوقي تجلّى في عرائسِه

كانت مدائحُه في المصطفى قِمما

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يا أفصحَ الناطقينَ الضادَ قاطبةً

على الزمانِ تظلُ الصادقَ العلَما

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يا أحمدَ الخيرِ يا نبراسَ أمتِنا

ما زال رٰكنُك للأخلاقِ مُعتَصما

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محمدٌ صفوةُ الباري ورحمتُه

إن هلَّ ذكرُكَ يرنو الكونُ مُحتشِما

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يزهو نزارٌ بتاجٍ صاغَهُ عُمرٌ

حتى تلألأ بـرَّاقًا ومُنسجِما

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في كلِّ بيتٍ سرى عشقٌ إلى وطنٍ

أو ياسمينةُ حبٍ تسبقُ الحُلُما

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أو عطرُ حسناءَ، أو أسرارُ غانيةٍ

أو وردةٌ لوّنتْ جديلةً وفما

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تلك القدودُ بشدوِ الساهرِ انفعلتْ

لما التقى الحرفُ في إحساسِه النغما

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نشدُّ باللغةِ الفصحى إرادتَنا

شرقًا وغربًا وإقبالًا ومختَتَما

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ففي حروفِكِ خلَّدْنا حضارتَنا

وفي دروبِكِ سار العلمُ والعلما

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ومن بيانِك أرضُ اللهِ ناطقةٌ

الفكرُ يُتعِبُ في إبداعِهِ القلما

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إنا المحبونَ، هذا الحبُّ في دمِنا

نحمي كيانَك، لا مَنَّا ولا كرَما