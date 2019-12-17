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بَرَاءٌ وَاهِبُ الْمِسْكِ

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

بَرَاءٌ وَاهِبُ الْمِسْكِ

 

د. محمد جمال صقر | مصر

 

خُلَاصَةُ الْوُدِّ مَاءُ الرُّوحِ قَدْ نَبَعَا

                             مِنْ غَايَةٍ خَبَّأَتْ فِي جَوْفِهَا الْبِدَعَا

//

عَلَاقَةٌ لَمْ يَقِسْهَا الْعَدْلُ لَوْ خَضَعَتْ

                              لِحُكْمِهِ فَسَدَتْ وَانْهَارَ مَا اجْتَمَعَا

//

فِي صَدْرِ خِلِّيَ قَلْبِي فَهْوَ بِي كَلِفٌ

                                 يَرَى أَمَانِيَّ دُنْيَاهُ الَّتِي زَرَعَا

//

وَإِنْ أَصَابَتْهُ مِنِّي شِدَّةٌ رَضِيَتْ

                               بِمُرِّهَا نَفْسُهُ وَاسْتَعْذَبَ الْجُرَعَا

//

وَلَا يَبُوحُ بِبَلْوَاهُ الَّتِي هَدَمَتْ

                                بُنْيَانَهُ يَسْتَحِي أَنْ يُؤْذِيَ الْمُتَعَا

//

عَيْنِي عَلَيْكَ وَرُوحِي فِيكَ يَا وَلَدِي

                           أَخْشَى عَلَيْكَ رَزَايَا الْإِرْثِ أَنْ تَقَعَا

//

سِرٌّ مِنَ اللهِ لَا مِنِّي طَلَعْتَ بِهِ

                             عَلَى الزَّمَانِ فَأَبْدَى الْوُدَّ وَاسْتَمَعَا

//

فَاشْرَحْ خِصَالَكَ يَخْطَفْهَا مَلَائِكَةٌ

                           بِالْبَابِ شَوْقًا إِلَى أَنْ يُبْلِغُوا الشِّرَعَا

//

وَادْمَغْ بِحُلْمِكَ وَهْمِي مَرَّ بِي زَمَنٌ

                             لَوْ فَارَقَ الْوَهْمُ نَوْمِي عِفْتُهُ فَزَعَا

//

أَنَا صَرِيعٌ رَهِينُ الْأَخْبَثَيْنِ أَنَا

                            ضَعْفِي وَخَوْفِي وَمَا جَرَّا عَلَيَّ مَعَا

//

فَامْزُجْ بِعِطْرِكَ عَدْوَى كِيرِ مُجْتَمَعِي

                           أَنْشَقْ وَأَعْشَقْ سَجَايَاهُ الَّتِي اصْطَنَعَا

//

يَأْتِي بَرَاءٌ إِلَى الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ

                                   مِنِ اسْمِهِ فَيُبِيدُ الْهَمَّ وَالْوَجَعَا

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