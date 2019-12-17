بَرَاءٌ وَاهِبُ الْمِسْكِ

د. محمد جمال صقر | مصر

خُلَاصَةُ الْوُدِّ مَاءُ الرُّوحِ قَدْ نَبَعَا

مِنْ غَايَةٍ خَبَّأَتْ فِي جَوْفِهَا الْبِدَعَا

//

عَلَاقَةٌ لَمْ يَقِسْهَا الْعَدْلُ لَوْ خَضَعَتْ

لِحُكْمِهِ فَسَدَتْ وَانْهَارَ مَا اجْتَمَعَا

//

فِي صَدْرِ خِلِّيَ قَلْبِي فَهْوَ بِي كَلِفٌ

يَرَى أَمَانِيَّ دُنْيَاهُ الَّتِي زَرَعَا

//

وَإِنْ أَصَابَتْهُ مِنِّي شِدَّةٌ رَضِيَتْ

بِمُرِّهَا نَفْسُهُ وَاسْتَعْذَبَ الْجُرَعَا

//

وَلَا يَبُوحُ بِبَلْوَاهُ الَّتِي هَدَمَتْ

بُنْيَانَهُ يَسْتَحِي أَنْ يُؤْذِيَ الْمُتَعَا

//

عَيْنِي عَلَيْكَ وَرُوحِي فِيكَ يَا وَلَدِي

أَخْشَى عَلَيْكَ رَزَايَا الْإِرْثِ أَنْ تَقَعَا

//

سِرٌّ مِنَ اللهِ لَا مِنِّي طَلَعْتَ بِهِ

عَلَى الزَّمَانِ فَأَبْدَى الْوُدَّ وَاسْتَمَعَا

//

فَاشْرَحْ خِصَالَكَ يَخْطَفْهَا مَلَائِكَةٌ

بِالْبَابِ شَوْقًا إِلَى أَنْ يُبْلِغُوا الشِّرَعَا

//

وَادْمَغْ بِحُلْمِكَ وَهْمِي مَرَّ بِي زَمَنٌ

لَوْ فَارَقَ الْوَهْمُ نَوْمِي عِفْتُهُ فَزَعَا

//

أَنَا صَرِيعٌ رَهِينُ الْأَخْبَثَيْنِ أَنَا

ضَعْفِي وَخَوْفِي وَمَا جَرَّا عَلَيَّ مَعَا

//

فَامْزُجْ بِعِطْرِكَ عَدْوَى كِيرِ مُجْتَمَعِي

أَنْشَقْ وَأَعْشَقْ سَجَايَاهُ الَّتِي اصْطَنَعَا

//

يَأْتِي بَرَاءٌ إِلَى الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ

مِنِ اسْمِهِ فَيُبِيدُ الْهَمَّ وَالْوَجَعَا