بَرَاءٌ وَاهِبُ الْمِسْكِ

د. محمد جمال صقر | مصر
خُلَاصَةُ الْوُدِّ مَاءُ الرُّوحِ قَدْ نَبَعَا
مِنْ غَايَةٍ خَبَّأَتْ فِي جَوْفِهَا الْبِدَعَا
//
عَلَاقَةٌ لَمْ يَقِسْهَا الْعَدْلُ لَوْ خَضَعَتْ
لِحُكْمِهِ فَسَدَتْ وَانْهَارَ مَا اجْتَمَعَا
//
فِي صَدْرِ خِلِّيَ قَلْبِي فَهْوَ بِي كَلِفٌ
يَرَى أَمَانِيَّ دُنْيَاهُ الَّتِي زَرَعَا
//
وَإِنْ أَصَابَتْهُ مِنِّي شِدَّةٌ رَضِيَتْ
بِمُرِّهَا نَفْسُهُ وَاسْتَعْذَبَ الْجُرَعَا
//
وَلَا يَبُوحُ بِبَلْوَاهُ الَّتِي هَدَمَتْ
بُنْيَانَهُ يَسْتَحِي أَنْ يُؤْذِيَ الْمُتَعَا
//
عَيْنِي عَلَيْكَ وَرُوحِي فِيكَ يَا وَلَدِي
أَخْشَى عَلَيْكَ رَزَايَا الْإِرْثِ أَنْ تَقَعَا
//
سِرٌّ مِنَ اللهِ لَا مِنِّي طَلَعْتَ بِهِ
عَلَى الزَّمَانِ فَأَبْدَى الْوُدَّ وَاسْتَمَعَا
//
فَاشْرَحْ خِصَالَكَ يَخْطَفْهَا مَلَائِكَةٌ
بِالْبَابِ شَوْقًا إِلَى أَنْ يُبْلِغُوا الشِّرَعَا
//
وَادْمَغْ بِحُلْمِكَ وَهْمِي مَرَّ بِي زَمَنٌ
لَوْ فَارَقَ الْوَهْمُ نَوْمِي عِفْتُهُ فَزَعَا
//
أَنَا صَرِيعٌ رَهِينُ الْأَخْبَثَيْنِ أَنَا
ضَعْفِي وَخَوْفِي وَمَا جَرَّا عَلَيَّ مَعَا
//
فَامْزُجْ بِعِطْرِكَ عَدْوَى كِيرِ مُجْتَمَعِي
أَنْشَقْ وَأَعْشَقْ سَجَايَاهُ الَّتِي اصْطَنَعَا
//
يَأْتِي بَرَاءٌ إِلَى الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ
مِنِ اسْمِهِ فَيُبِيدُ الْهَمَّ وَالْوَجَعَا