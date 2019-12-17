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أَنْتَ الْأَشَمُّ فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِبًا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

أَنْتَ الْأَشَمُّ فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِبًا

 

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

 

أَعَذَلْتَها، أَمْ قدْ تَبِعْتَ هَوَاها

                         فَجَهِلْتَ أينَ تَغافلتْكَ مَتَاهَا؟!

 //

حَطَّتْكَ مِنْ عَلياكَ حِطَّةَ أَبْلَهٍ

                        حتَّى تَمَرَّغَ في تُرابِ خُطَاها!

 //

وتَبِعْتَها عَبْداً يُبَاعُ ويُشْتَرَى

                          طَوْعَ الْقِيَادِ، فَمَا يَفُكُّ يَدَاها! 

//

نَفْسٌ تُنازِعُها السَّفاهَةُ مَا لَهَا

                         مِنْ قُوَّةٍ تُرْدُي الْعُتَاةَ سِوَاها!

 //

أَقْسَمْتَ في طُهْرٍ بِقَطعِ قُيُودِها

                          لَكِنْ حَنَثْتَ، فَكَبَّلَتْكَ عُرَاها!

 //

يا لِلشَّرِيفِ، أَمَا مَلَكْتَ قِيَادَ مَنْ

                          مُلِّكْتَ أَمْرَ قِيَادِها، وهَوَاها؟

 //

فَشَرَعْتَ تَلْهَثُ حَيثُما خطواتُها

                  وَطِئَتْ، وتَحْجُبُ عَنْ هَوَاكَ عَمَاهَا

 //

مَا خِلْتَ أنَّكَ قَاطِعٌ في رَكْبِها

                        دَرْباً، تُطَأطِئُ في مَدَاهُ جِبَاهَا!

 //

أَنْتَ الْأَشَمُّ، فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِباً

                        طَمِعَ الْأَكَارِمُ فِي الْحَياةِ مُنَاها

 //

ما قَيَّدَتْكَ خَطِيئَةٌ تَحْنِي بها

                         رَأْساً، ومِثْلُكَ لا يَذُوقُ أَسَاها

//

فَاعْمَدْ لِنَفْسِكَ كَيْ تُقَوِّمَ مَيْلَها

                       يُنجيكَ فِعْلُكَ مِنْ ضَلالِ دُجَاها

 //

قَدْ أفلحَ الْمَرْءُ الَّذِي زَكَّى بِها

                     عِطْرَ السَّمَاءِ، وخَابَ مَنْ دَسَّاهَا

 

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