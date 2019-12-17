أَنْتَ الْأَشَمُّ فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِبًا

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
أَعَذَلْتَها، أَمْ قدْ تَبِعْتَ هَوَاها
فَجَهِلْتَ أينَ تَغافلتْكَ مَتَاهَا؟!
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حَطَّتْكَ مِنْ عَلياكَ حِطَّةَ أَبْلَهٍ
حتَّى تَمَرَّغَ في تُرابِ خُطَاها!
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وتَبِعْتَها عَبْداً يُبَاعُ ويُشْتَرَى
طَوْعَ الْقِيَادِ، فَمَا يَفُكُّ يَدَاها!
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نَفْسٌ تُنازِعُها السَّفاهَةُ مَا لَهَا
مِنْ قُوَّةٍ تُرْدُي الْعُتَاةَ سِوَاها!
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أَقْسَمْتَ في طُهْرٍ بِقَطعِ قُيُودِها
لَكِنْ حَنَثْتَ، فَكَبَّلَتْكَ عُرَاها!
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يا لِلشَّرِيفِ، أَمَا مَلَكْتَ قِيَادَ مَنْ
مُلِّكْتَ أَمْرَ قِيَادِها، وهَوَاها؟
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فَشَرَعْتَ تَلْهَثُ حَيثُما خطواتُها
وَطِئَتْ، وتَحْجُبُ عَنْ هَوَاكَ عَمَاهَا
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مَا خِلْتَ أنَّكَ قَاطِعٌ في رَكْبِها
دَرْباً، تُطَأطِئُ في مَدَاهُ جِبَاهَا!
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أَنْتَ الْأَشَمُّ، فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِباً
طَمِعَ الْأَكَارِمُ فِي الْحَياةِ مُنَاها
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ما قَيَّدَتْكَ خَطِيئَةٌ تَحْنِي بها
رَأْساً، ومِثْلُكَ لا يَذُوقُ أَسَاها
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فَاعْمَدْ لِنَفْسِكَ كَيْ تُقَوِّمَ مَيْلَها
يُنجيكَ فِعْلُكَ مِنْ ضَلالِ دُجَاها
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قَدْ أفلحَ الْمَرْءُ الَّذِي زَكَّى بِها
عِطْرَ السَّمَاءِ، وخَابَ مَنْ دَسَّاهَا