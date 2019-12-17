أَنْتَ الْأَشَمُّ فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِبًا

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

أَعَذَلْتَها، أَمْ قدْ تَبِعْتَ هَوَاها

فَجَهِلْتَ أينَ تَغافلتْكَ مَتَاهَا؟!

//

حَطَّتْكَ مِنْ عَلياكَ حِطَّةَ أَبْلَهٍ

حتَّى تَمَرَّغَ في تُرابِ خُطَاها!

//

وتَبِعْتَها عَبْداً يُبَاعُ ويُشْتَرَى

طَوْعَ الْقِيَادِ، فَمَا يَفُكُّ يَدَاها!

//

نَفْسٌ تُنازِعُها السَّفاهَةُ مَا لَهَا

مِنْ قُوَّةٍ تُرْدُي الْعُتَاةَ سِوَاها!

//

أَقْسَمْتَ في طُهْرٍ بِقَطعِ قُيُودِها

لَكِنْ حَنَثْتَ، فَكَبَّلَتْكَ عُرَاها!

//

يا لِلشَّرِيفِ، أَمَا مَلَكْتَ قِيَادَ مَنْ

مُلِّكْتَ أَمْرَ قِيَادِها، وهَوَاها؟

//

فَشَرَعْتَ تَلْهَثُ حَيثُما خطواتُها

وَطِئَتْ، وتَحْجُبُ عَنْ هَوَاكَ عَمَاهَا

//

مَا خِلْتَ أنَّكَ قَاطِعٌ في رَكْبِها

دَرْباً، تُطَأطِئُ في مَدَاهُ جِبَاهَا!

//

أَنْتَ الْأَشَمُّ، فَكَمْ عَلَوْتَ مَرَاتِباً

طَمِعَ الْأَكَارِمُ فِي الْحَياةِ مُنَاها

//

ما قَيَّدَتْكَ خَطِيئَةٌ تَحْنِي بها

رَأْساً، ومِثْلُكَ لا يَذُوقُ أَسَاها

//

فَاعْمَدْ لِنَفْسِكَ كَيْ تُقَوِّمَ مَيْلَها

يُنجيكَ فِعْلُكَ مِنْ ضَلالِ دُجَاها

//

قَدْ أفلحَ الْمَرْءُ الَّذِي زَكَّى بِها

عِطْرَ السَّمَاءِ، وخَابَ مَنْ دَسَّاهَا