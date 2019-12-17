حوار غنائي بين مندس ونفسٌ حرّة

د. ريم سليمان الخش| باريس

المندس:

إليك عنهم في شُركهم غرقوا

ولتكفري في كلّ الذي اعتنقوا

//

من ألف عام لم يلتقوا سُحبا

لم يدوِ رعدٌ ..كلا ولا برقوا

//

قومٌ ببئرٍ في قعره انغلقوا

لو قيل ضوءٌ: من رهبةٍ صعقوا!

//

مابين جوعٍ كالذئب ينهشهم

وبغيِ جهلٍ أحشاؤهم مِزَقُ

//

أبصارهم للأشباح شاخصة

لكنهم في إيمائها فِرَقُ

//

للآن نار التاريخ مضرمة

بشهوة الثأر كلّهم علقوا

//

أتترك النار من بها احترقوا؟

وكيف ينجو مستغفلٌ أبقُ!؟

***

النفس الحرّة:

أتزرع الشكّ حولهم سُبلا

كي تحصد الوهن إنْ به علقوا؟

//

لن يقدر الوغد أن يشتتهم

في القلب صوتٌ: في وعيهم أثقُ

//

سالوا بعشقٍ والله منبعهم

لم ألقَ عتما من بعد ما دُلقوا

//

الله نورٌ والكون مغنطةٌ

والحرّ من بعض ومضه ألقُ

//

الله نور الأكوان قاطبة

آلاؤه للآفاق تخترق

//

لاخوف منهم والحب يجمعهم

لا نار تصلي أكباد من صدقوا!

***

المندس:

البغيُ أقوى والرشُ منهمرٌ

يا ويح قوم للموت قد خلقوا!

***

النفس الحرّة:

إليك عني مازلت موقنة

أنْ لاخضراري من مائهم رمقُ!

//

أنّ الضياء المعشوق يرمقهم

والطير والزهر والندى العبقُ

//

العقلُ نجمٌ والشحن معرفة

لاعتمَ يخشاه والسنا طُرقُ

//

سعيا إليهم أحبابهم طفقوا

: يا خير مسعى وخير من عشقوا