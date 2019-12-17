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حوار غنائي بين مندس ونفسٌ حرّة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

حوار غنائي بين مندس ونفسٌ حرّة

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

المندس:

إليك عنهم في شُركهم غرقوا

                      ولتكفري في كلّ الذي اعتنقوا

//

من ألف عام لم يلتقوا سُحبا

                       لم يدوِ رعدٌ ..كلا ولا برقوا

//

قومٌ ببئرٍ في قعره انغلقوا

                  لو قيل ضوءٌ: من رهبةٍ صعقوا!

//

مابين جوعٍ كالذئب ينهشهم

                       وبغيِ جهلٍ أحشاؤهم مِزَقُ

//

أبصارهم للأشباح شاخصة

                            لكنهم في إيمائها فِرَقُ

//

للآن نار التاريخ مضرمة

                          بشهوة الثأر كلّهم علقوا

//

أتترك النار من بها احترقوا؟

                       وكيف ينجو مستغفلٌ أبقُ!؟

***

النفس الحرّة:

أتزرع الشكّ حولهم سُبلا

                 كي تحصد الوهن إنْ به علقوا؟

//

لن يقدر الوغد أن يشتتهم

               في القلب صوتٌ: في وعيهم أثقُ

//

سالوا بعشقٍ والله منبعهم

                      لم ألقَ عتما من بعد ما دُلقوا

//

الله نورٌ والكون مغنطةٌ

                     والحرّ من بعض ومضه ألقُ

//

الله نور الأكوان قاطبة

                             آلاؤه للآفاق تخترق

//

لاخوف منهم والحب يجمعهم

                 لا نار تصلي أكباد من صدقوا!

***

المندس:

البغيُ أقوى والرشُ منهمرٌ

                     يا ويح قوم للموت قد خلقوا!

***

النفس الحرّة:

إليك عني مازلت موقنة

              أنْ لاخضراري من مائهم رمقُ!

//

أنّ الضياء المعشوق يرمقهم

                 والطير والزهر والندى العبقُ

//

العقلُ نجمٌ والشحن معرفة

                     لاعتمَ يخشاه والسنا طُرقُ

//

سعيا إليهم أحبابهم طفقوا

             : يا خير مسعى وخير من عشقوا

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