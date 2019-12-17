"نيويورك تايمز": محادثات المناخ تهدر الفرصة لتبني قرارات مُلزمة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن اختتمت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ يمكن اعتبارها بأنها أحد أسوأ النتائج في ربع قرن من مفاوضات المناخ، حيث أسدل الستار عليها في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي بعرقلة الولايات المتحدة وغيرها من كبار الملوثين اتخاذ أي إجراء غير ملزم كان من شأنه أن يشجع البلدان على تبني أهداف أكثر طموحًا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام المقبل.

ونظرا لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، كانت الاجتماعات فرصة أخيرة- على الأقل لبعض الوقت- للوفود الأمريكية للجلوس على طاولة المفاوضات في المحادثات السنوية، وربما نقطة تحول في مفاوضات المناخ العالمية، بالنظر إلى التأثير الذي تمارسه واشنطن لفترة طويلة، للأفضل أو للأسوأ، في المحادثات.

واستخدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاجتماع لدفع مجموعة من المقترحات، بما في ذلك آلية لتعويض البلدان النامية عن الخسائر التي نجمت عن العواصف الشديدة والجفاف وارتفاع البحار وغيرها من آثار الاحترار العالمي.

وأظهرت المفاوضات السنوية، التي عقدت في مدريد هذا العام، الفجوات الهائلة بين ما يقول العلماء إن العالم بحاجة إليه وما هو أكثر قادة العالم قوة على استعداد لمناقشته، ناهيك عن القيام به.

جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، تم اختيار أستراليا والبرازيل أيضًا لمنعها من اتخاذ إجراءات بشأن قضايا أخرى. رفضت الصين والهند اقتراحات بشأن أهداف مناخية أكثر طموحاً العام المقبل.

وتترك النتيجة العديد من القرارات المهمة دون حسم والتي كان يتعين اتخاذها في مفاوضات العام المقبل، وتنطلق في جلاسكو مباشرة بعد انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر من العام المقبل.

وإذا تم انتخاب رئيس جديد لأمريكا، فلن تتمكن إدارته من الانضمام إلى اتفاقية باريس إلا بعد تولي منصبه في يناير التالي، ثم تحديد أهداف وجداول زمنية وطنية أمريكية جديدة لخفض الانبعاثات. ويقول العديد من المحللين إن الصين، التي تعد حالياً أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، من المرجح أن تنظر في الاتجاه الذي تتخذه الولايات المتحدة قبل الالتزام بأهداف جديدة لخفض الانبعاثات.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقييماً غير عادي للمفاوضات السنوية الخامسة والعشرين، والمعروفة رسميًا باسم مؤتمر الأطراف. وقال على تويتر "أشعر بخيبة أمل إزاء نتائج المفاوضات... لقد فقد المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح في التخفيف والتكيف والتمويل لمعالجة أزمة المناخ".

وتم تمديد المفاوضات، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة، حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، ليكون أطول مؤتمر للأطراف على الإطلاق، وجاء على خلفية تسارع تهديدات المناخ.

وعلى الرغم من التأييد العام لإيجاد طريقة لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الكوارث المناخية، فقد فشل اتفاق التمويل بشأن مسألة ما إذا كان من الممكن أن يتحمل كبار الملوثين المسؤولية عن الأضرار المناخية في المستقبل.

وأرجأ المندوبون حتى العام المقبل اتفاقية حول قواعد التجارة الدولية في الكربون. وكانت أستراليا والبرازيل من بين البلدان التي أصرت على ما وُصف على نطاق واسع بأنه "ثغرات مُحاسبية".

كانت هناك دفعة من كل من الدول الغنية والفقيرة للالتزام، على الأقل على الورق، بزيادة أهداف العمل المناخي في العام المقبل. وهذا أمر مهم لأنه حتى لو حققت جميع البلدان الأهداف الطوعية التي حددتها حتى الآن، وفقًا للإجماع العلمي، فإن الانبعاثات ترتفع بوتيرة تجعل العواصف والأمواج الحرارية أكثر احتمالًا، وتعرّض المدن الساحلية لخطر الغرق. ولكن لم يكن هناك إجماع دبلوماسي على ذلك.

وانضمت الصين والهند إلى الولايات المتحدة في معارضة خطاب أكثر تشددًا يدعو الدول إلى تعزيز أهدافها المتعلقة بالمناخ في عام 2020. وانضم الاتحاد الأوروبي إلى العديد من البلدان الفقيرة والضعيفة في دعوات إلى أن تكون أكثر طموحًا.

وقال المندوبون إن الولايات المتحدة أصرت على هذه اللهجة المتشددة لحماية نفسها من مطالبات مسؤوليتها عن الاحترار المناخي، مما يعيق التقدم في محادثات الخسائر والأضرار. ودافعت الولايات المتحدة عن موقفها بالقول إنها "أكبر مانح إنساني في العالم".