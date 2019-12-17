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"فايننشال تايمز": الأوضاع الاقتصادية العالمية تتأرجح على وقع السياسة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:53 ص بتوقيت مسقط

"فايننشال تايمز": الأوضاع الاقتصادية العالمية تتأرجح على وقع السياسة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

منحت الانتخابات العامة في بريطانيا انتصارًا ساحقا لحزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون، ودفع ذلك الجنيه الاسترليني والأسهم إلى الصعود، في حين تراجعت السندات الحكومية، في دلالة على ارتياح الأوساط الاقتصادية إزاء بعض الوضوح في المشهد السياسي البريطاني، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مديري الصناديق يحاولون معرفة ما إذا كانت هذه التحركات في السوق سوف تستمر لفترة أطول. ويعتمد الكثير على ما إذا كان جونسون سيستخدم أغلبيته البرلمانية لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، أو ما إذا كان يواجه الشريحة المتشددة من حزبه التي تفضل المغادرة دون التخلي عن "شبكة الأمان الأيرلندية".

وقال نيال جالاغر مدير الاستثمار في الأسهم الأوروبية في "جي إيه إم" إن الأسهم الأوروبية والأسهم البريطانية شهدت تدفقات كبيرة للغاية على مدار الـ18 شهرًا الماضية، بسبب مخاوف سياسية واسعة النطاق وحالة من عدم اليقين على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومؤخراً بسبب تهديد حزب العمال بالفوز في الانتخابات البريطانية على برنامج يساري متشدد مناهض للأعمال. وتوقع جالاغر أن تعود ثقة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة من جديد إلى أوروبا.

وأشار محللون آخرون إلى أن مستوى 1.35 دولار أمام الجنيه الإسترليني يعتبر جيدًا في الوقت الحالي، في ضوء أن فوز المحافظين كان متوقعًا إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن ترتفع العملة أعلى من المستوى الحالي لها بعد الانتخابات.

وعلى المدى القصير، سيعود المستثمرون الآن إلى البيانات الأساسية، بما في ذلك التركيز على ما كان عبارة عن سلسلة كبيرة من البيانات الاقتصادية. كما يترقبون إعلان بنك إنجلترا حول تحديد سعر الفائدة يوم الخميس.

عمليات إعادة شراء الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، كان عام 2019 عامًا غزير الإنتاج إلى حد كبير لعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات اليابانية. وأصبحت، بالنسبة للبعض، وكيلًا لتحسين الاهتمام بمصالح المساهمين من جانب الشركات وزيادة اهتمام المستثمرين بالإدارة. السؤال الكبير هذا الأسبوع هو ما إذا كان شهر ديسمبر، كما يبدو مرجحًا، سينتهي العام بتحطيم رقم قياسي آخر.

وكان المتوسط الشهري لإعلانات إعادة الشراء في الأشهر الستة الأولى من العام 6 مليارات دولار. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من النصف الثاني، ارتفع هذا المتوسط إلى 6.4 مليار دولار. أما نوفمبر، فلم يكن شهر إعادة الشراء الضخم بشكل عام، حيث سجلت العمليات 4.3 مليار دولار، مما رفع المستوى، مع بقاء شهر واحد على هذا المستوى، أي أعلى بنسبة 105% من إجمالي عمليات إعادة الشراء لعام 2018.

ومع الوصول إلى منتصف شهر ديسمبر وتجاوز الإجمالي 4.6 مليار دولار للشهر الحالي بالفعل، سيكون هذا الأسبوع حاسمًا إذا استمرت عمليات إعادة الشراء في جلسات التداول الخمس القادمة من العام، فقد يقنع ذلك المستثمرين الأجانب بمواصلة ما كان بمثابة عودة ثابتة للسوق اليابانية خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال فترة كبيرة من هذا العام، كان المستثمرون الأجانب- وهي مجموعة تمثل حوالي نصف حجم التداول اليومي في الأسهم اليابانية- من صغار البائعين. وانقلب ذلك إلى حد كبير بسبب طفرة إعادة الشراء. وإذا استمر الزخم وراء عمليات إعادة الشراء، فقد يظل الشراء الأجنبي واحتمال أن يستمر مؤشر "نيكي 225" في الارتفاع إلى ما فوق 23000 بنهاية العام.

المستهلك الأمريكي يدعم الاقتصاد

ربما لا يزال المستهلك الأمريكي غير مستقر، لكن الجوانب الأخرى لأكبر اقتصاد في العالم تكافح، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية.

وتترقب الأسواق صدور أحدث الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI)، والذي يتتبع قطاعي الخدمات والصناعة. وستظهر نقطة البيانات الاقتصاديين جانبا حول مدى تعافي الاقتصاد الأمريكي وإلى متى يمكنه تجنب الركود.

وحذر ستيفن جالاغر كبير الاقتصاديين الأمريكيين في سوسيتيه جنرال قائلا "من غير المرجح أن تساهم الصادرات الأمريكية بالكثير في توقعات النمو". وأضاف "في العادة، يواجه المستهلكون الآن تباطؤ نمو الوظائف. وإذا تباطأ إنفاق المستهلك، سنواجع بوادر ركود".

لهذا السبب، ونظراً لحقيقة أنه يرى "نطاقًا محدودًا" لتفعيل التدابير المالية أو النقدية وتجنب الركود، يتوقع جالاغر أن تدخل الولايات المتحدة في ركود "معتدل" في ربيع عام 2020، مع نمو منخفض لمدة ربعين.

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