اكتشاف مروع.. أسنان الإنسان حُليًا في عصور ما قبل التاريخ

ترجمة- رنا عبدالحكيم

عثر على 3 أسنان في أحد المواقع بتركيا بين عامي 2013 و2015 وتحمل ما يبدو أنه حفر ثقوب، وأجرى الباحثون تحاليل مجهرية وإشعاعية للأسنان للتأكد من أن اثنين من الأسنان قد تم بالفعل استخدامهما كخرز أو قلادات.

وقال علماء الآثار إن أسنانًا بشرية عمرها 8500 عام كانت ذات يوم جزءًا من قلادة أو سوار.

ونشرت ورقة بحثية في مجلة العلوم الأثرية؛ حيث قال سكوت هادو عالم الآثار بجامعة كوبنهاجن ومؤلف المقالة الرئيسي في بيان: "تشير الدلائل إلى أن المعلقات السنية قد تم استخراجها من شخصين ناضجين بعد الوفاة. وتشير بعض العلامات على أسطح الأسنان إلى أن الأفراد يتراوح عمرهم بين 30 و50 عامًا".

هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون أدلة على هذه الممارسة في الشرق الأدنى ما قبل التاريخ. وقال هادو "بسبب ندرة الاكتشاف، نجد أنه من غير المرجح أن تستخدم هذه الأسنان البشرية المعدلة فقط للأغراض الجمالية ولكن تحمل معاني رمزية عميقة للأشخاص الذين ارتدوها".