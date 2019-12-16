الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

«الصناعات الحرفية» تحتفل بتخريج منتسبي برامج التأهيل الحرفي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

_SAM0336 mod
_SAM2338
_SAM2434
DSC_8196
DSC_8232
منتجات نحاسية مطورة من مخرجات برامج التأهيل الحرفي

 

 

مسقط - الرؤية

تحتفل الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بتخريج ثلاثمائة وخمسة وستين حرفياً وحرفية من منتسبي برامج التأهيل الحرفي قصيرة المدى والتي اعتمدتها الهيئة لعام 2019م تحت مسمى «كفايات حرفية» موزعة على ثلاثة وثلاثين برنامجا تأهيلياً في كافة مجالات التطوير والابتكار والتوليف الحرفي بمختلف محافظات السلطنة.

بلغ عدد المشاريع الحرفية المسجلة مع نهاية شهر نوفمبر من هذا العام ثلاثمائة واثنين وثلاثين (332) مشروعا حرفيا.

ونفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية برامج التأهيل الحرفي قصيرة المدى لعام 2019م في كل محافظات مسقط والبريمي والداخلية وجنوب الشرقية ومسندم والوسطى.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مايو 2017

"الصناعات الحرفية" تحتفل بتخريج منتسبي البرامج التدريبية

المزيد

21 يوليو 2018

الصناعات الحرفية تعتمد حزمة من برامج الرعاية والدعم الحرفي

المزيد

28 نوفمبر 2018

"الصناعات الحرفية" تكرم المشاركين في برامج التأهيل بالظاهرة

المزيد

03 مارس 2016

"الصناعات الحرفية" تحتفل باليوم الحرفي العماني وسط زيادة بأعداد المنتسبين للقطاع وتنامي دعم المشاريع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة