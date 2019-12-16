«الصناعات الحرفية» تحتفل بتخريج منتسبي برامج التأهيل الحرفي

مسقط - الرؤية

تحتفل الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بتخريج ثلاثمائة وخمسة وستين حرفياً وحرفية من منتسبي برامج التأهيل الحرفي قصيرة المدى والتي اعتمدتها الهيئة لعام 2019م تحت مسمى «كفايات حرفية» موزعة على ثلاثة وثلاثين برنامجا تأهيلياً في كافة مجالات التطوير والابتكار والتوليف الحرفي بمختلف محافظات السلطنة.

بلغ عدد المشاريع الحرفية المسجلة مع نهاية شهر نوفمبر من هذا العام ثلاثمائة واثنين وثلاثين (332) مشروعا حرفيا.

ونفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية برامج التأهيل الحرفي قصيرة المدى لعام 2019م في كل محافظات مسقط والبريمي والداخلية وجنوب الشرقية ومسندم والوسطى.