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المغرب تستضيف الدورة الـ 48

انتخاب العريمي رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية في ختام الدورة الـ 47

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

انتخاب العريمي رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية في ختام الدورة الـ 47

 

مسقط - العمانية

اختتمت أمس الإثنين، أعمال مُؤتمر الدورة الـ٤٧ للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية الذي استضافته وزارة الإعلام مُمثلة في وكالة الأنباء العُمانية وشارك فيه أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء والمديرون العامون الأعضاء في الاتحاد واستمر يومين.

وبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الملفات الإدارية والمالية.

وانتخبت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية، «فانا» للعامين المُقبلين ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م، فيما انتخب معالي عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية ومعالي الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» نائبين لرئيس الاتحاد.

واختير المديرين العامين لوكالة الأنباء الفلسطينية أيمن بهاء الدين ظاهر والمدير العام لوكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين ومدير عام وكالة المغرب العربي للأنباء أعضاء في الأمانة العامة للاتحاد.

وأقرت الجمعية العمومية تشكيل لجنة برئاسة معالي أحمد عساف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية لدراسة وتنقيح النظام الأساسي لاتحاد وكالات الأنباء العربية وإجراء تعديلات على النظامين الأساسي والداخلي لاتحاد وكالات الأنباء العربية لتتواكب مع التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام والاتصال وضرورة أن تشمل التعديلات فقرات تتعلق بالنواحي التجارية التي تمكن الاتحاد من الحصول على مبالغ مادية لقاء خدمات يقدمها للأطراف الأخرى خارج الاتحاد.

وجمدت الجمعية المستحقات المالية السابقة على بعض الوكالات المتأخرة في سداد حصصها على أن يتم التسديد اعتبارًا مع موازنة العام القادم ٢٠٢٠م، كما أقرت دعوة جميع وكالات الأنباء العربية بدون استثناء لحضور الاجتماع القادم الذي سيحدد خلال الأشهر القادمة.

 

وهنأت الجمعية العمومية وكالة المغرب العربي للأنباء على استضافة أعمال مؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية.

وأكدت الجمعية على ضرورة مواصلة التنسيق بين وكالات الأنباء العربية ووكالات الأنباء الوطنية في أوروبا وإيجاد أرضية مناسبة للحوار بين الجانبين لنشر القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة تضم المديرين العامين لوكالات أنباء الأردن وتونس وفلسطين والسودان والأمانة العامة لوضع مسودة التعديلات وعرضها على الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد خلال الأشهر القادمة لمناقشة موضوع محوري وهو تعديلات النظامين الأساسي والداخلي.

واعتمد المؤتمر نتائج مسابقة أفضل صورة صحفية للعام الحالي ٢٠١٩ والتي فازت فيها وكالة الأنباء السعودية، وجائزة أفضل تقرير صحفي وفازت فيها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقرر المؤتمر الاستمرار في بث النشرات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وتحسين موقع «فانا» على الإنترنت، واتخذ قرارات تتعلق بالأمور المالية والحسابية، وموازنة الاتحاد للعام 2018.

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