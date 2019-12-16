أمسية إنشاديّة ثقافية في العامرات بعنوان "حب المصطفى"

العامرات - عيسى بن عبدالله القصابي

رعى سعادة محمد بن حميد الغابشي، والي العامرات، الأمسية الإنشادية الثقافية التي حملت عنوان في حب المصطفى، والتي نظمها فريق تطوير التطوعي بجامع البر الرحيم، بحضور سعادة يحيى بن ناصر الحراصي، والي بوشر وسعادة محمد بن رمضان البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وعدد من أعضاء المجلس البلدي والأهالي والمقيمين.

واشتملت الأمسية الإنشادية على العديد من الفقرات في حب ومدح المصطفى، وأبدع المنشدون بأصواتهم الشجية، حيث تناوب المنشد محمد الوهيبي والشاعر طلال الصلتي وسليمان الحكيم وأعضاء فرقة الوفاق الإنشادية في تقديم ما لديهم من القصائد المعبرة في مدح وحب الرسول، وسط تفاعل من الحضور.

وفي ختام الأمسية ألقى أحد المشاركين دعاءً سائلا المولى عز وجل بأن يمن على جلالة السلطان بالصحة والعافية والعمر المديد.

ثم قام سعادة والي العامرات بتكريم المشاركين في الأمسية.