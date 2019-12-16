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الدفعة الأكبر منذ تدشين المبادرة في 2011

"تنمية نفط عمان" تحتفل بتخريج 2912 عُمانيا في "التدريب المقرون بالتوظيف"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

"تنمية نفط عمان" تحتفل بتخريج 2912 عُمانيا في "التدريب المقرون بالتوظيف"

 

مسقط - الرؤية

رعتْ معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات، أمس، حفل تخريج شركة تنمية نفط عُمان 2912 من الشباب العماني في برنامج إمداد الأهداف الوطنية، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وتعدُّ الدفعة 16 هي الأكبر في إطار مبادرة التدريب المقرون بالتوظيف التي دشنت في العام 2011 لإيجاد فرص عمل للعمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لها.

والتحق الخريجون ببرامج التدريب الفنية وغير الفنية بما يتماشى مع جهود الشركة في دعم التنويع الاقتصادي للحكومة. وضمت الدفعة 830 من الخريجات و2082 من الخريجين الذين تأهلوا للعمل في مجموعة من القطاعات والتخصصات الوظيفية؛ تشمل: الأمن، والتسويق، والمبيعات، والصيانة، ومهارات العمل، ومعلمات رياض الأطفال.

وقال المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة: يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة أحدث دفعة من خريجي برنامج الأهداف الوطنية، ونشعر بالفخر بالإنجازات التي حققوها ونُحيّي التزامهم بتحقيق النجاح في الدورات التدريبية التي ستمكنهم من بناء مستقبلهم المهني، ودعم أسرهم، والمشاركة في بناء هذا الوطن العزيز. وتكرس شركة تنمية نفط عُمان كافة جهودها لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق جهودنا على صعيد إيجاد فرص العمل وتنويع أشكال الدعم لتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى خارج قطاع النفط والغاز.

وقد مُنح الخريجون -الذين أكملوا بنجاح تدريبهم الذي تراوح ما بين 6 و18 شهرا في مختلف معاهد التدريب- شهادات دولية في مختلف المجالات؛ مما يتيح لهم تقلد وظائف بدوام كامل. وضمت الدفعة 575 من الإناث الذين دُرِّبنَ بموجب اتفاقية سابقة أبرمت بين شركة تنمية نفط عمان، ووزارة التربية والتعليم، والجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال).

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