البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ 155 ألف ريال عُماني

مسقط – الرؤية

أجرى البنك الوطني العُماني سحوبات حساب التوفير "الكنز" لشهر نوفمبر وفاز خلالها 5 عملاء من سعداء الحظ بمبلغ 25,000 ريال عُماني لكل منهم؛ بمن فيهم من عملاء حسابات إدارة الثروات "الصدارة". كما حصل 50 عميلاً على 500 ريال لكل منهم في سحب تحويل الراتب، إضافة إلى فوز 10 من العملاء وغير العملاء بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم خلال السحب الفوري.

وأقيم السحب في حفل بالمقر الرئيسي لشركة عمانتل في مدينة العرفان، حيث خصص البنك جناحا لموظفي عمانتل للتعرف على المنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها بما في ذلك خطة الاستثمار المُنظم، وبطاقات بديل مُسبقة الدفع. ومن المنتظر أن يقيم البنك السحب السنوي الكبير الذي سيشهد فوز 2 من عملائه بـ 250,000 ريال عُماني لكل منهم.

وقال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: تشهد حسابات التوفير الكنز نموا مضطردا وإقبالا واسعا من قبل العملاء نظراً لما تقدمه لهم من جوائز نقدية أكبر في كل عام. ولا يقتصر الهدف من هذه السحوبات على التعبير عن شكرنا وتقديرنا لعملائنا فحسب بل هي وسيلة رائعة لغرس ثقافة التوفير والادخار لديهم. ونتطلع بشغف إلى السحب السنوي الكبير الذي سيقام الشهر المقبل والذي سيُشكل نقطة تحوُّل في حياة اثنين من عملائنا من سعداء الحظ حيث يضمن لهما حياة مالية آمنة على المدى الطويل.

وتتضمن السحوبات التي يُقيمها البنك الوطني العُماني سحوبات شهرية وسحوبات لحسابات التوفير الكنز للشباب، وسحب حصري لعملاء "الصدارة" وسحب حصري لعملاء "مزايا"، وسحب حسابات تحويل الراتب، فضلاً عن جوائز فورية. واشتملت نسخة عام 2019 من سحوبات التوفير الكنز على إتاحة الفرصة لأربعة عملاء للفوز بإجمالي مبلغ 1 مليون ريال عُماني.