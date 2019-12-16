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"النهضة للخدمات" تكمل 50 مليون ساعة دون إصابات مُضيعة للوقت

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

"النهضة للخدمات" تكمل 50 مليون ساعة دون إصابات مُضيعة للوقت

 

مسقط – الرؤية

احتفلت شركة النهضة للخدمات في كافة مواقعها بالسلطنة بإكمال 50 مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت.

وبكونها تتمركز في ما يقارب 118 موقعا على امتداد السلطنة، تفخر الشركة بإدراكها أهمية السلامة المهنية والجودة والصحة والحفاظ على البيئة.

وقال عادل بهوان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة النهضة للخدمات: نعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين برامجنا المتعلقة بالسلامة المهنية لتظل مستويات الأداء والعمل والإنجاز بالنسبة لفريق العمل في أقصاها. ونهدف من ذلك إلى قيادة القطاع مع الحرص على أن تظل السلامة متصدرة لأولوياتنا في مسيرتنا العملية. وفي شركة النهضة للخدمات، نؤمن بأنّ مبادئنا في العمل وهي السلامة، والخدمة، والأمانة، والكفاءة والاهتمام مغروسة في نفوس فريق العمل، الأمر الذي يمنحنا الأفضلية في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا. وعلى الرغم من أنّ الإرشاد ضمن اختصاصات قسم الجودة والأمن والسلامة إلا أنّ ذلك مسؤولية كل شخص في المؤسسة.

 

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