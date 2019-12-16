فتح باب التسجيل في نسخة 2020 من تحدّي الجري الجبلي مطلع العام الجديد

مسقط – الرؤية

كشفت اللجنة المنظمة لسباقات "ألترا تريل مون بلان العالمية" عن موعد النسخة الثالثة من السباق العالمي ليكون في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2020، وسيشهد إضافة مسافات 150 كيلومترا و100 كيلومتر إلى جانب سباق 50 كيلومترا. وستشمل المسارات التي سيسلكها العداؤون العام القادم مناطق متنوعة في محافظة الداخلية بدءا من نيابة بركة الموز والجبل الأخضر بولاية نزوى مرورا بالعديد من المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 2000 متر، وصولا إلى جبل شمس أعلى قمة جبلية في الوطن العربي بارتفاع أكثر من 3000 مترا عن مستوى البحر.

وبإمكان العدائين وهواة رياضة الجري الجبلي من مختلف دول العالم ضمان مقاعدهم في السباق من خلال التسجيل المبدئي، عبر الموقع الإلكتروني للفعالية، ومن المقرر فتح باب التسجيل في يناير المقبل. وعلى مدى 3 أيام وبدون توقف سيتخلل مسار السباق العديد من نقاط التغذية قبل مواصلة مشوار السباق وصولاً إلى خط النهاية في قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء.

وشهدت النسخة الماضية مشاركة لافتة بلغت حوالي 2000 عداء من 70 دولة تفاوتت أعمارهم بين 6 سنوات وحتى 87 سنة للتنافس في فئات السباق المختلفة، من بينهم حوالي 903 عدائين عُمانيين و219 عداءة عُمانية بنسبة 52% من إجمالي المشاركين. واستقطب السباق مجموعة من العدائين المحترفين والمغامرين الشغوفين بهذه الرياضية من خارج السلطنة؛ ووفرت لهم التجربة مغامرة استثنائية منحتهم فرصة رائعة لاستكشاف أعالي القمم الجبلية والاستمتاع بجمال طوبوغرافية التضاريس عبر مسارات السباق المليئة بالإثارة والتحدّي والتي تمر خلال عدد من القرى والأودية العميقة، ومزارع النخيل.

ومن جانبه، قال العداء الفرنسي جوليان شورير صاحب المركز الثاني في سباق الجبل الأخضر بطول 130 كيلومترًا بزمن وقدره 20 ساعة و29 دقيقة و4 ثواني: سعيد بالمشاركة في تحدّي الجري الجبلي بالسلطنة، وحظينا بترحاب رائع عند خط النهاية في ولاية الحمراء، إضافة إلى الحفاوة والتشجيع المستمر من قبل السكان على طول مسار السباق. وكان مسار السباق صعباً للغاية وفي الوقت نفسه تجربة رائعة لا تنسى.

وأعربت العداءة الأمريكية ميريديث إدواردز الحائزة للمركز الثاني بين فئة الإناث في سباق الجبل الأخضر بطول 130 كيلومترًا وبزمن 26 ساعة و18 دقيقة و6 ثواني عن سعادتها بالمشاركة للسنة الثانية على التوالي.