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"أوكسيدنتال عُمان" تثري مناقشات منتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عُمان" تثري مناقشات منتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي

مسقط - الرؤية

رعت وشاركت "أوكسيدنتال عُمان" في النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي؛ الذي تناول مستجدات تقنيات الرفع الاصطناعي في عمليات إنتاج النفط على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأُقيم المعرض والمؤتمر -الذي يستمر ثلاثة أيام- في فندق جراند ملينيوم مسقط، ومثّل أوكسيدنتال عُمان -بصفتها راعياً ذهبياً- في المنتدى، عدد من الوفود في مقصورة أوكسيدنتال عُمان، فضلاً عن الحضور في مختلف جلسات المنتدى. وحضر المهندس سعيد البلوشي نائب الرّئيس الأوّل للشؤون الفنّية كممثّل للشركة، فضلاً عن كبار المسؤولين بالشركة.

وأُقيم المنتدى للمرّة الأولى في السلطنة؛ وينبه إلى نمو تقنيات الرفع الاصطناعي والطلب عليها في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق، وكان من بين الخبراء المتحدّثين في المؤتمر تيري بانكين مهندس أول الإنتاج في أوكسيدنتال.

ووثّق المؤتمر دراسات الحالة وأفضل الممارسات في مواضيع الرفع الاصطناعي وشهد عرض المعدّات، والتقنيات، والخدمات ذات العلاقة بعمليات الرفع الاصطناعي التي قدّمتها العديد من الشركات المشاركة.

وقال ستيف كيلي الرئيس والمدير العام لأوكسيدنتال عُمان: نأمل أن يكون المؤتمر قد شجّع الحوار والنقاش حول تقنيات الرفع الاصطناعي الجديدة القائمة من خلال تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات، والخبرات، وتاريخ الحالات، وأوكسيدنتال عُمان حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تتيح الفرصة لصناعة الطاقة لمناقشة التطوّرات المهمة في هذا القطاع.

وتندرجُ هذه الرعاية ضمن مظلّة أوكسيدنتال عمان من الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب الشأن الرئيسيين، وهي جزء من مسعى الشركة والتزامها على المدى الطويل لدعم البرامج التي تعزّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تثمر عن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المجاورة.

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