الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

السياحة في الجبل الأخضر.. هل بالإمكان أكثر مما كان؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

السياحة في الجبل الأخضر.. هل بالإمكان أكثر مما كان؟
ناصر بن سلطان العموري

ناصر بن سلطان العموري
المزيد من المقالات
السياحة في الجبل الأخضر.. هل بالإمكان أكثر مما كان؟ متى تنتهي أزمة تسريح العمانيين؟ السياحة الداخلية.. هل من اهتمام؟! سلطان السلام.. وعُمان الوئام

 

ناصر بن سلطان العموري

 

لا يخفى على الجميع ما يُمثله الجبل الأخضر من مصيف جبلي آخاذ على خارطة السياحة العُمانية والأهم هنا كيف نجعله نقطة جذب على خارطة السياحة العالمية؟ لا سيما في ظل انتشار هذا النوع في العالم كثقافة للسياحة الجبلية المرتبطة بالبيئة والطبيعة وذلك منذ ظهور ملامح المدينة الحديثة وضغوطها والهروب منها لصفاء الذهن والنفس إلى المناطق الجبلية ذات المناظر الخلابة ومن هنا ازداد الطلب على الاستجمام الجبلي، ومن المعروف للجميع أن الجبال تعتبر فضاءً متاحاً للرحلات وقضاء الإجازات ومواطن جذب للسياح ليس فقط من داخل البلد بل من خارجها أيضاً فكل سلسلة جبلية في العالم لها مُميزاتها الجغرافية والطبيعية والنباتية والجيولوجية والتكوينية التي تميزها عن الأخرى.

والسؤال هنا هل 84 ألف سائح للجبل الأخضر خلال 6 أشهر وهو ما ذكر عبر إحصائية لوزارة السياحة نشرتها إحدى الصحف المحلية خلال الأسبوع المنصرم، يُمثل العدد الكافي ليصبح وجهة سياحية جذابة على المستوى العالمي؟! وكلنا يعلم أنَّ مناخ الجبل الأخضر صالح للسياحة سواء أكانت الشتوية أم الصيفية ولكن من المُلاحظ أن السياحة في الجبل الأخضر تسير بوتيرة بطيئة للغاية! ولا تتناسب مع ما يشهده العالم من توجه سياحي ليكون أحد الموارد الاقتصادية المساهمة لخزينة أي بلد ولا أعلم هنا هل نعزي ذلك لعدم تقبل السكان وإن كان الذي يزور الجبل يجد الترحيب الأصيل والحميم من القاطنين فيه أم أنَّ السبب هو قلة الاعتمادات المالية المُخصصة لوزارة السياحية فإن كان السبب هو عدم تقبل السكان للانفتاح السياحي فلا يتأتى ذلك إلا عن طريق تهيئة الأهالي بالمحاضرات وورش العمل والتشاور للخروج بإستراتيجية متكاملة لتطوير الجبل الأخضر سياحياً وإقناعهم من خلال الوجهاء والمثقفين من أبناء البلد ممن يعلمون أهمية السياحة ونفعها للجميع، كما أن للفرق الرياضية دوراً في ذلك من خلال توعية الشباب بصفتهم جيل الغد ومن الضروري إيصال رسالة مفادها أنَّ السياحة ليست بالضرورة أن تكون الانسلاخ والانحلال الأخلاقي فهناك سياحة محافظة على خصوصية المنطقة وعادات وتقاليد البلد والأمثلة على ذلك كثيرة والشواهد عديدة على مستوى العالم.

أما إن كانت قلة الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة السياحة السبب فلماذا لا يتم فتح باب الاستثمار السياحي للقطاع الخاص المشروط في الحفاظ على هوية المنطقة وكينونتها فالحق يُقال إنَّ الجبل الأخضر يفتقد لمناشط سياحية عدة منها القطار المُعلق أو ما يطلق عليه (التلفريك) وهو وسيلة نقل ومواصلات جبلية بامتياز فهو يساعد على التمتع بالمناظر الطبيعية من أعلى الجبال وبين قممها وسفوحها ووديانها وشعابها يكون فيها السائح معلقاً بين السماء والأرض وقد مدت خطوطه إلى العديد من السلاسل والكتل الجبلية في مختلف مناطق العالم ويوفر استخدامها مجهود تسلق السفوح الجبلية ومخاطرها كما أنّ هناك نقصا ملحوظا في توفر الملاهي وحدائق الأطفال حيث إنَّ الموجود والمتوفر متنزهات لا تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجها السائح بل أحياناً في أوقات الموسم السياحي تفتقد لوجود الخدمات الأساسية الكافية ولماذا لا يتم كذلك إشراك المدارس والجامعات والكليات والنوادي الرياضية وتوعيتهم بأهمية الاستجمام الجبلي وخلق برامج في هذا المجال وإعطاء الأولوية للشركات العُمانية من رواد الأعمال لتنظيم مثل هذه المخيمات حيث إنِّها ستكون فرصة لتنشيط الحركة السياحية في الجبل الأخضر بشكل شبه دائم شريطة أن يكون هناك عائد مادي رمزي للدولة من هذا النشاط.

وكذلك رياضة قيادة الدراجات الجبلية نجدها كذلك مفقودة لعدم توفر أماكن خاصة بها والحال نفسه ينطبق على رياضة تسلق الجبال التي يقتصر تواجدها في الفنادق غالية التكلفة، كما أن الجبل الأخضر يفتقد لوجود فنادق كافية تناسب أسعارها جميع الفئات، عكس ما هو متوفر حاليًا من فنادق نستطيع أن نقول إنَّ أسعارها خيالية والاستراحات والشقق السكنية والنُزل غير كافية أيام الإجازات فيجب أن نأخذ في الاعتبار أنَّ المستهدف ليس فقط السائح الأجنبي ولكن أيضاً السائح المواطن وعليه يجب أن تكون أسعار المنشآت السياحية بتنوعها في المتناول لاستقطاب الكثير من السياح العمانيين وتشجيع السياحة الداخلية.

ومن الممكن أن تساهم السياحة الجبلية في توفير فرص العمل للقاطنين من الأهالي وما تساهم به من عائدات لهذه المناطق القروية ومن ناحية أخرى التأثير الإيجابي على السكان المحليين وثقافاتهم وصناعاتهم التقليدية وطرق استفادتهم المثلى من تسويق الصناعات والمنتوجات المحلية ونجد النقطة الأخيرة لا زالت مُبهمة بالنسبة لتسويق منتجات الجبل الأخضر بكافة أشكالها وأنواعها فنجد أنَّ هناك أكشاك قائمة في بعض المتنزهات غير مستغلة وينبغي إعادة النظر في تشكيل هذه الأكشاك وإعادة تصميمها وترغيب أصحاب المنتجات والسعفيات والصناعات المحلية للعمل بها وكيفية جذب السياح إليها بطرق مبتكرة .

من الضروري إدخال أفكار جديدة لتطوير ورفد القطاع السياحي في الجبل الأخضر واستقطاب الكثير من السياح من كل أنحاء العالم كلا بعشقه وميوله سواء البيئية أو المغامرات أو التخييم والاستجمام أو السباقات الرياضية المختلفة وياحبذا هنا لو يتم تخصيص كادر وطني مؤهل ومتخصص لبرامج التسلق وصعود المرتفعات والمغامرات، كما أن استضافة السباق الجبلي العالمي خطوة على الطريق الصحيح وإن كان هناك ثمة ملاحظات عليه من جانب المشاركين خاصة العمانيين منهم لعدم تغطيته إعلاميًا من قبل القناة الرياضية!! ومن الممكن إقامة سباق تحضيري للمواطنين من شأنه أن ينشط الحركة السياحية في الجبل الأخضر من ثم إعطاء الفرصة للفائزين للمشاركة في السباق العالمي.

السياحة في وقتنا الحالي أصبحت صناعة يعتمد عليها متى ما وجدت العقول وأعطيت الفرصة لها والنتائج ستكون إيجابية خلال السنوات القادمة شريطة استغلال موقع الجبل الأخضر أكثر مما هو قائم الآن في جعله مصيفا جبليا بمعنى الكلمة وفتح أبواب الاستثمار بما يعود بالنفع على البلد وبما يتناسب مع خصوصية المكان مع جعل الأسعار تناسب جميع الفئات فلا شيء مستحيل ولكن بالعمل المخلص يتحقق المبتغى للوصول للهدف المنشود.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 ديسمبر 2019

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

المزيد

24 أغسطس 2016

"السياحة" تدشن مشروع محطة الخدمات السياحية في الجبل الأخضر

المزيد

19 أبريل 2014

الجبل الأخضر.. رؤية متكاملة للتطوير

المزيد

08 أغسطس 2016

110 مشاركين في المسير الجبلي من وَكان إلى الجبل الأخضر

المزيد

كتاب آخرين

محمد بن عيسى البلوشي

كاتب

د. صالح الفهدي

كاتب

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

جمال بن عبد الله الهنائي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

بالفيديو .. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسندم

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

تدفق السحب المنخفضة على المحافظات الشمالية للسلطنة

المحليات - أخبار

"نماء القابضة" توقع عقد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة