"ToBeDone" و"TelyPay".. مشروعان عمانيان يفوزان بـ100 ألف دولار

الرؤية - فايزة الكلبانية

فاز مشروعا "تو بي دان(ToBeDone) " و"تيلي- باي (TelyPay)" بمبلغ 100 الف دولار أمريكي ضمن مسابقة "إكسبو لايف" للابتكار والشراكة، والتي أطلقها "إكسبو 2020 دبي" بغرض تمويل وتسريع وتعزيز الحلول الابتكارية التي تحسن حياة الناس مع الحفاظ على الكوكب.

والمسابقة التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 100 مليون دولار أمريكي، تعمل على تعزيز قدرة إكسبو الدولي على إظهار كيف أن الابتكار يمكن أن يأتي من كل الأماكن ويمكن للناس أن يسرعوا وتيرة التقدم ويقودوا الإلهام من أجل مستقبل أكثر شمولا ورخاء. وتبحث مشاريع إكسبو لايف عن حلول في 14 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك الزراعة والتعليم والبيئة والتوظيف والطاقة والرعاية الصحية.

ومشروع تو بي دان (ToBeDone) (الدورة الرابعة من برنامج منح الابتكار المؤثر)، يهدف إلى سد فجوة التوظيف بين الطلبة والشركات؛ حيث يوفر فرص عمل مجدية للطلبة والخريجين الجدد. وأسس المشروع مجموعة من الخريجين الجدد لمساعدة الشباب على تطوير أنفسهم واغتنام أفضل الفرص المتاحة.

وتطلب تأسيس هذا المشروع دراية كاملة حول احتياجات سوق العمل في عمان، والمهارات الفنية المطلوبة، والطرق المختلفة لاكتسابها، والتي ساهمت جميعها في إطلاقه. وقد شكل دعم فريق إكسبو لايف دفعة كبيرة لنا مكنتنا من الاستفادة القصوى من المنحة التي حصلنا عليها، لإحداث تغيير إيجابي ودائم في مجتمعنا.

ويمكّن مشروع تو بي دان الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العثور على موظفين مؤقتين للتقليل من تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية.

أما مشروع تيلي-باي (TelyPay) (الدورة الرابعة من برنامج منح الابتكار المؤثر)، فهي محفظة متنقلة للاستخدام عبر الإنترنت تم تصميمها لتوفر بديل لبطاقات الخصم أو الائتمان، خاصة للمستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية أو الذين لا يثقون في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتستثني معظم أنظمة الدفع الإلكتروني المستخدمين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية من خلال طلب معلوماتهم المصرفية قبل الشروع بتسهيل خدمات الشراء الإلكتروني.