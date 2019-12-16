فرقة "الدن للثقافة والفن": 25 عاماً من الإنجاز المسرحي

الرؤية _ ناصر العبري

تحتفل فرقة مسرح الدن للثقافة والفن بمرور 25 عامًا على إنجازاتها في الصعيد المسرحي، التي وضعت بصمتها منذ تأسيسها في عام 1994، حيث تكوّنت الفرقة من عدد من طلاب المدارس في ولاية سمائل لم يتجاوز عددهم ثمانية طلاب، وبالمثابرة لصناعة موطئ قدم للفرقة في المحافل الثقافية المحلية والدولية، انضمت إليها أعداد من الحالمين لتنال الفرصة في إثبات موهبتهم، وتحقق اسما لامعا في سماء الثقافة المحلية وصل صداه إلى مختلف دول العالم.

بدأت الفرقة في 6 أكتوبر عام 1998م من قبل وزارة التراث والثقافة، وتوالت النجاحات التي حققتها فرقة مسرح الدن، فلم تقتصر أعمال الفرقة على تقديم العروض، وإنّما صنعت اسما على مدار خمس وعشرين عامًا لتصبح من أهم المؤسسات الثقافية الأهلية في السلطنة بتظيمها للمهرجانات التي وصلت بها إلى العالمية، ومشاركتها بإعداد مختلف الفعاليات الثقافية والفنية، وتأهيل المواهب الصاعدة، حتى تجاوز عدد منتسبيها مائة وخمسين عضوا، كما قامت الفرقة بإبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الثقافية الدولية.

وبهذه المناسبة أعربت صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي بن محمود آل سعيد الرئيسة الفخرية للفرقة عن سعادتها باحتفال فرقة مسرح الدن للثقافة والفن بعيدها الخامس والعشرين، مثمنة الإنجازات التي حققتها الفرقة خلال مسيرتها.

وأكّدت صاحبة السمو، أنّ الفرقة تبذل جهدها لرفد الساحة الثقافية بالعمل الإبداعي، وتقديم وجوه عمانية مشرفة تنقل قضايا الشارع إلى الجمهور بأسلوب ساخر، أو بطابع جاد، أو درامي، وهذا ما يؤكد أن الفرقة حققت مستويات متقدمة، وبلغت إلى المستوى الدولي الذي يعكس الجهود المبذولة من كافة أعضاء الفرقة.