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الصين ترد على التغريدة المثيرة للجدل للاعب مسعود أوزيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 02:53 م بتوقيت مسقط

الصين ترد على التغريدة المثيرة للجدل للاعب مسعود أوزيل

بكين - الوكالات

اقترحت الصين، على نجم المنتخب الألماني، وأرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل زيارة شينجيانغ، وذلك ردا على انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة بالإقليم الواقع غرب البلاد.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين استنادا إلى "معلومات مغلوطة"، مضيفا: "إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته إلى شينجيانغ لمعرفة الوضع هناك"..

وكان لاعب خط الوسط قد كتب الجمعة تغريدة عبر حسابه على "تويتر" انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكتب أوزيل بالتركية: "القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات".

وأضاف: "المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" الأحد إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، وقررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون.

 

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