"جارديان": مشهد سياسي جديد في بريطانيا عقب الانتخابات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وصفت صحيفة جارديان البريطانية نتائج الانتخابات العامة التي أجريت قبل أيام بأنها "انتصار بلا نزاع" لصالح رئيس الوزراء بوريس جونسون المنتمي لحزب المحافظين.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن المحافظين يتمتعون الآن بأغلبية تصل إلى 80 مقعدًا. وهذا يسمح لجونسون بالحكم لفترة ولاية كاملة بأغلبية عملية، وهو أمر لم يحققه المحافظون لمدة 32 عامًا. واعتبرت الصحيفة النتائج انتصارا حزبيا، لأن حزب المحافظين استعاد مكانته باعتباره القوة الحاكمة الأكثر ديمومة في بريطانيا. كما إنه أيضًا انتصار شخصي لجونسون، الذي أحس بهذه الفرصة واغتنمها بتأثير هائل.

ما حدث يعني أن جونسون حصل في استطلاعات الرأي على 44% من الأصوات وشغل 56% من المقاعد. وفي انتخابات هيمن عليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حصلت الأحزاب التي ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي على 47% فقط، بينما حصلت الأحزاب التي تدعم الاستفتاء الثاني 51%. إذن بريطانيا بلد منقسم للغاية، وعلى جونسون أن يكون لديه قدر من الحكمة ويأخذ في الاعتبار هذه الحقائق أيضا.

ومع ذلك، يتمتع جونسون الآن بتفويض لاستكمال أعمال الاستفتاء لعام 2016 وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد قاتل وفاز في تلك المعركة. لكنه لم يربح المعركة بعد وفق الشروط التي بموجبها ستتعامل المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. على هذا، لم يحدد هدفه ولم يتفاوض على التوصل إلى اتفاق. من الصعب تصديق أنه سيفعل ذلك، كما وعد، في غضون 12 شهرًا. هذه قضية مهمة للغاية لا يمكن سجنها بواسطة جدول زمني. يجب على جونسون قبول أي تأخير إذا لزم الأمر. لديه الآن سلطة تحدي أي معترضين داخل حزبه.

إن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، هو حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين، إذ إن حصول الحزب على 203 مقاعد يعد أدنى مستوى منذ عام 1935. فخلال 18 عامًا، فقد حزب العمال أكثر من 50% من المقاعد التي فاز بها منذ 2001. واجتاح حزب المحافظين الدوائر الانتخابية في ميدلاندز وشمال إنجلترا والتي نادراً ما خسرها حزب العمال في الانتخابات. لكن الخسائر كانت على الصعيد الوطني. في ويلز، لدى ركسهام الآن أول عضو في البرلمان المحافظ منذ الحرب العالمية الأولى. وفي اسكتلندا، خسر حزب العمال 6 من مقاعده السبعة. وفي الجنوب، فقد الحزب إيبسويتش وسترود. وبعد 9 سنوات من حكم حزب المحافظين المثير للانقسام والانزعاج، لم يتمكن حزب العمال من تحقيق مكسب منفرد واحد في أي مكان في المملكة المتحدة.

ويعكس هذا الأداء عدم الثقة في كوربين، وقلة الثقة في بعض تعهدات حزب العمال، والانقسامات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد أظهر كوربين نفسه غير راغب وغير قادر على توحيد هذا الحزب. إنه محق في قراره ويجب على حزب العمل مواجهة إخفاقاته واختيار نوع مختلف من القادة الآن.

وحظي الحزب الليبرالي الديمقراطي بفرصة وانتهزها؛ حيث ارتفعت حصة الحزب في التصويت أكثر من الأحزاب الأخرى على مستوى المملكة المتحدة. لكن فقدت جو سوينسون زعيمة الحزب مقعدها النيابي.

السؤال الذي يواجه كل هؤلاء على يسار حزب المحافظين هو ما إذا كان يمكنهم أو يرغبون في إيجاد أرضية مشتركة والتعاون؟ إذا لم يفعلوا ذلك، وخاصة إذا قام جونسون بتغيير قواعد التصويت وحدوده، فقد تكون نتيجة 2019 هي صورة لما سيحدث في الفترة القادمة.

وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه جونسون هو اسكتلندا؛ إذ حصل الحزب الوطني الأسكتلندي على 45% من الأصوات، بزيادة ثماني نقاط. وانخفضت نسبة حزبي المحافظين والعمال. وطالب نيكولا ستورجيون بحق الدعوة لاستفتاء الاستقلال، بينما يعتزم جونسون الرفض. وسيكون من الغباء السماح لنفسه أن يكون مطرقة للأسكتلنديين. ويحتاج إلى الوصول إلى اسكتلندا أيضًا، بالمال والسلطة. وإذا لم يفعل، فسيهيمن على فترة حكمه تهديدات لوحدة المملكة، خاصة وأن أيرلندا الشمالية قد انتخبت الآن المزيد من القوميين أكثر من النقابيين لأول مرة.

لقد أشار رئيس الوزراء يوم الجمعة إلى أنه يفهم المشهد السياسي المتغير. إنه يدرك أن الناخبين المحافظين قد تغيروا بشكل جذري خلال هذه الانتخابات، وأن الإنفاق العام هو مفتاح الاحتفاظ به. إن "خطاب الدولة الواحدة والتعافي" قد يبشران بنوع جديد من حزب المحافظين. ومع ذلك، فإن هذه الشعوبية تفتح الطريق للهجمات على القضاة وحقوق الإنسان وهيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت جارديان إن جونسون حقق فوزًا كبيرًا، لكن مشاكله لا تمثل سوى البداية فقط.