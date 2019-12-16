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لونٌ آخـر

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

لونٌ آخـر

 

سماح الضاهر| ألمانيا

 

 للنسيان لونٌ آخر

يتمرغُ ستائرَ الذاكرة

ليبقينا متأرجحين

في عالم واهٍ

لايدرك فينا النبض

إلا بعد عزوفِ الصمتِ

عن ممارسة رذيلة

التجاهل....

في جوفِ التمردِ القابع فينا

يُكابر فينا الآنا حينَ نكابر

وندوس على اللحظات

التي تعني لنا عمراً من حياة

من أجل سنين لا يملؤها

سوى الرماد

ليعربشُ فينا

غرورٌ ليس بنا

وتنمرٌ نحاول

مماهاتهُ

في لحظاتِ ضعفنا

نرى بوضوح

ما هو المهم

والأهم

ولكن رحلتنا

في البحث عن معابر الأمل

في أنفاقٍ تصدعت من اليأس

يجعلنا نقاوم 

ونقاوم متأبطين جزءًا من حلم

قد يعبر إلى يقين الروح

ويبعثُ فينا حياة.

 

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