"ثروة غامضة".. 37 مليون في حساب امرأة بالخطأ!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشفت امرأة أمريكية في ولاية دالاس أن حسابها البنكي يحتوي على أكثر من 37 مليون دولار، لكن تبين أنه خطأ إداري.

وقالت راش بالون إنها راجعت رصيد حسابها البنكي في أحد البنوك وأصيبت بالصدمة لرؤية مبلغ 37.303.337 دولارا في الحساب. وأضافت أنها أخبرت زوجها عن الثروة الغامضة واتصل بالبنك. وأبلغ البنك الزوجين أن المال كان نتيجة خطأ إداري وتم تداركه.

وأوضح البنك ظروف الواقعة في بيان يفيد بأن العميلة قامت بعمليات إيداع بعملات أجنبية في حسابها الخاص بها. وبسبب تقلبات أسعار الصرف يتم إدخال جميع معاملات العملات الأجنبية يدويا من خلال مكتب تابع للبنك. أدخل ممثل البنك رقم حساب العميلة في خانة المبلغ بالخطأ.