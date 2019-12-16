طفلة تتسبب في تغريم أبيها 10 آلاف دولار!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تعرض رجل صيني للمقاضاة من قِبل وكالة سيارات أودي في مقاطعة قويلين، في منطقة قوانغشي بجنوب الصين، واضطر إلى دفع تسوية تزيد على 10000 دولار بعد أن خدشت ابنته الصغيرة 10 سيارات فارهة.

ويقال إن والد الفتاة الصغيرة رافق صديقاً إلى الوكالة، حيث أحضر زوجته وابنته. وكانوا ينظرون حول السيارات الجميلة ويتحدثون مع الموظفين، تاركين الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات بمفردها. وبعد أن شعرت بالملل، أمسكت الفتاة الصغيرة بحجر وبدأت في خدش رسومات الشعار المبتكرة على الطلاء لما لا يقل عن 10 سيارات أودي، بما في ذلك سيارة أودي Q8 التي تقدر قيمتها بحوالي مليون يوان (142000 دولار).

وفي النهاية، رفعت وكالة أودي دعوى قضائية ضد زاهو؛ حيث طلب منه في البداية دفع 200000 يوان (28400 دولار) كتعويض عن الأضرار التي سببتها ابنة صديقه. وزعموا أنه كان مجرد تقدير وأن الرقم يمكن أن يزيد؛ حيث تم تقييم الضرر الناجم عن الخدش.

ويُزعم أن قرار المطالبة بتعويضات كبيرة قد تم تبريره بسبب عجز الوكيل عن بيع السيارات التالفة كعلامة تجارية جديدة بمجرد إعادة طلائها. وقال متحدث باسم الوكالة إنه من خلال بيع السيارات التي أعيد طلاؤها، يمكن للجديد أن يعرض الشركة لخطر الادعاء الخاطئ وأن يُقدم إلى العملاء تعويضا بثلاثة أضعاف سعر السيارة، إذا ثبتت إدانتهم.

ونظرًا لأنه لا يمكن بيع السيارات التالفة إلا بتخفيض كبير، فقد طالبت الوكالة بتعويض قدره 200000 يوان صيني. ورفض زاهو دفع المبلغ المطلوب، لكنه توصل في النهاية إلى تسوية بقيمة 70000 يوان (10000 دولار) لدى وكالة أودي.