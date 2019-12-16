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تدشين برنامج "اعتماد" لمزوّدي خدمات تقنية المعلومات

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:06 ص بتوقيت مسقط

تدشين برنامج "اعتماد" لمزوّدي خدمات تقنية المعلومات

 

مسقط - الرؤية

دشّنت وزارة التقنية والاتصالات برنامج "الاعتماد لمزودي خدمات تقنية المعلومات" الذي يستهدف جميع مزودي خدمات تقنية المعلومات في السلطنة الراغبين في تقديم خدماتهم لوحدات الجهاز الإداري بالدولة بما فيها: مؤسسات القطاع الحكومي وشركات البنى الأساسية والشركات المملوكة من قبل الحكومة.

وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى وضع معايير وطنية للمتطلبات التقنية والإدارية الواجب استيفاؤها من مزودي خدمات تقنية المعلومات لتوحيد وتحسين مستوى جودة الخدمات وكفاءتها وفاعليتها، حيث يستهدف البرنامج جميع مزودي خدمات تقنية المعلومات.
ويشار إلى أنّ برنامج الاعتماد عبارة عن منظومة متكاملة يراد لها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد العماني، وتوفر فرصًا جديدة للشركات العمانية الناشئة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات المقدمة لخدمات تقنية المعلومات في السلطنة، وسيجري التركيز خلال المرحلة الأولى للبرنامج على الشركات التي تقدم خدمات التقييم الأمني وخدمات الاستضافة السحابية.

 

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