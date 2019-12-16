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«شربة ماي» ترصد جوائز لحث المشتركين على سداد فواتير الكهرباء

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

«شربة ماي» ترصد جوائز لحث المشتركين على سداد فواتير الكهرباء

 


مسقط- الرؤية
دشنت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، حملتها الترويجية «شربة ماي» والتي تهدف إلى حث مشتركيها على سداد فواتير الكهرباء بانتظام لتفادي تراكم المستحقات على حساب المشترك.
ورصدت الشركة لهذه الحملة جوائز عينية للمشتركين الذين يقومون بتصفية حساب الكهرباء «الفئة السكنية» قبل نهاية العام حسب شروط معينة.    
توفر الشركة أكثر من 350 قناة لدفع المستحقات عن استهلاك الكهرباء كمراكز التحصيل مثل شركة عمان للاستثمار والتمويل والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار وأفرع البنوك المحلية المنتشرة في السلطنة وتطبيقاتهم للهواتف الذكية ومنافذ عمانتل وتطبيق الشركة الإلكتروني( MY account) على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.
 

 

 

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