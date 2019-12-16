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لإبراز المهارات والقدرات الابتكارية للموظفين

«حماية المستهلك» تطلق النسخة المطورة للنظام الإلكتروني «بادر ونفذ»

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

«حماية المستهلك» تطلق النسخة المطورة للنظام الإلكتروني «بادر ونفذ»


مسقط- الرؤية
أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرًا النسخة الإلكترونية الجديدة من البرنامج الإلكتروني لمشروع «بادر ونفذ»، والذي يهدف الى إشراك موظفي الهيئة في عملية التطوير وإتاحة الفرصة لهم لإبراز ما يمتلكونه من مهارات وقدرات ابتكارية تُسهم في تجويد الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال سيف بن ناصر المحروقي، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الإدارية رئيس فريق مراجعة وتقييم المبادرات، إن البرنامج الإلكتروني خضع لتحديث وإعادة تصحيح من قبل المختصين بالهيئة، وعلى هامش إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج فقد تم مناقشة ما تم تنفيذه من المبادرات الفائزة في النسخة الأخيرة من المبادرة، والاتفاق على جدول زمني لخطة العمل للعام القادم.
وأكد المحروقي، أن هذه المبادرات جاءت ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل النهوض بموظفيها من مختلف الإدارات في السلطنة وفي جميع المجالات لتطوير جودة العمل وتحسينها والنهوض بالابتكار والإبداع بين الموظفين.

 

 

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