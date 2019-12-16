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بالتعاون بين «الزبير للمؤسسات الصغيرة» و«عمان للوجيستيات»

«تجربتي» تستعرض الفرص المتاحة لرواد الأعمال في القطاع اللوجستي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

«تجربتي» تستعرض الفرص المتاحة لرواد الأعمال في القطاع اللوجستي


مسقط- الرؤية
نظم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الجلسة الحوارية الشهرية «تجربتي» لشهر ديسمبر بعنوان «الفرص المتاحة لرواد الأعمال في القطاع اللوجيستي» في متحف بيت الزبير، وذلك بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات.
واستضافت الجلسة خلفان الخصيبي، رئيس فريق التعمين والقيمة المحلية المضافة، وغدير العلوي، محللة الرأسمال البشري وعلي المخمري، اختصاصي بيانات القوى العاملة والتخطيط، فيما أدار الجلسة علي شاكر مستشار أول بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وحضر الجلسة عدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمهتمين بريادة الأعمال.
 بدأت المحاضرة بالتطرق إلى معنى اللوجيستيات والمشاريع التي تندرج تحتها ومن ضمنها التخزين وإدارة المستودعات، التجارة وتطوير الأسواق وعملية إدارة وتشغيل الموانئ والنقل الجوي والبري والبحري للبضائع  والشحن وإدارة المشاريع والحلول اللوجستية وتطوير العمليات اللوجيستية والتكنولوجيا.
واستعرضت الجلسة ملخصا حول  القطاع اللوجيستي ومركز عمان للوجيستيات والخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال، كما قدموا لمحة حول الحاضنة اللوجستية إبحار والخدمات التي تقدم خلال برنامج الإحتضان، وخطط التعمين في القطاع والقيمة المحلية المضافة وآلية التنافس على فرص المشاريع المتاحة في القطاع اللوجستي وأفضل المعايير التنافسية لرواد الأعمال.   
وقال علي شاكر مستشار تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: «سعداء باستضافة مركز عمان للوجيستيات لتسليط الضوء على الفرص المتاح في القطاع اللوجيستي والخطط المستقبلية له، إضافة الى مجموعة من المؤشرات والمعطيات التي تجعل من القطاع اللوجستي من القطاعات الواعدة في الاسثتمار خلال السنوات المقبلة».
وأضاف شاكر: «أشكر المتحدثين من مركز عمان للوجيستيات على مشاركتهم لنا في جلسة تجربتي وأحييهم على الجهود التي يبذلونها لدعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نتطلع قدما لمزيد من التعاون فيما بيننا في المستقبل القريب».

 

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