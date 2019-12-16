"النفط العمانية وأوربك" تحتفل بتخريج 96 مستفيدًا من المنح الدراسية

صلالة – الرؤية

احتفلت مجموعة النفط العمانية وأوربك أمس بتخريج 96 طالبًا وطالبة مستفيدين من تمويل المجموعة لبرنامج المنح الدراسية لأبناء الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والأيتام، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار بمنتجع ميلينيوم صلالة.

وجاء برنامج التمويل ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعة النفط العمانية وأوربك إيماناً منها بأهميّة دعم أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والأيتام لتكملة دراستهم الجامعية وتنمية قدراتهم المهارية والمعرفية حتى تصبح مهيأةً لسوق العمل؛ وذلك من منطلق الرؤية الاستراتيجية لمجموعة النفط وأوربك لرفد المجتمع بالكفاءات والخبرات في مختلف المجالات حيث إنّ التعليم الجامعي يعد الوسيلة الأمثل للابتكار والإبداع، كما أنّه من الركائز الأساسية لتأهيل الشباب العماني والمساهمة في بناء الوطن.