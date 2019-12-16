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تحت شعار "الموارد البشرية قلب الأعمال"

"النفط العُمانية للتسويق" ترعى أكبر مؤتمر للموارد البشرية بالسلطنة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

"النفط العُمانية للتسويق" ترعى أكبر مؤتمر للموارد البشرية بالسلطنة

مسقط – الرؤية
رعت شركة النفط العُمانية للتسويق النسخة الخامسة من مؤتمر عُمان للموارد البشرية الذي نظمته الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية تحت شعار "الموارد البشرية قلب الأعمال". وأقيمت الفعالية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بحضور خبراء من مختلف أنحاء العالم. وسلّط أكثر من 50 متحدثًا الضوء على قطاع إدارة الموارد البشرية والتغييرات المستمرة التي يشهدها.
وقال خميس بن ناصر الشعيبي، مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: انطلاقاً من دورنا الريادي في قطاع تسويق الوقود بالسلطنة، نحرص دائماً على تعزيز مكانتنا كأبرز أماكن العمل الجاذبة للمواهب المحلية ونضع تدريبها وتطويرها في مقدمة أولوياتنا. ونثق بأنّ هذه المؤتمرات والفعاليات تتيح فرصة مميزة أمامنا ولجميع الشركات الأخرى لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز إمكاناتنا في هذا المجال، فضلاً عن كونها منصة تدعم تطوير المواهب العُمانية والكوادر الشابة.
ومن جانبه، قال الدكتور غالب بن سيف الحوسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية إنّ المؤتمر يهدف إلى إعادة تشكيل ملامح ممارسات الموارد البشرية وإيجاد سُبل جديدة لتطويرها وتحديثها لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع. ونتقدم بجزيل الشكر إلى شركة النفط العُمانية للتسويق على دعمهم المتواصل وجهودها المتواصلة لإرساء معايير جديدة لممارسات الموارد البشرية الناجحة في عُان".
وأضاف الحوسني: نشهد تغييرات متسارعة وتقدما كبيرا على صعيد أماكن وبيئات العمل خلال الأعوام الماضية ودورنا هو الاستمرار في الدعم والتشجيع لتحقيق المزيد. لذا، جاء المؤتمر ليشكّل منصة قيمة لمناقشة توجهات القطاع والخبرات المكتسبة وتلك التي نسعى لاكتسابها في المستقبل.
وقد بدأت مسيرة الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية كتجمع تطوعي لخبراء ومحترفي الموارد البشرية واستمرت في التطور حتى أصبحت إحدى أبرز وأنشط الجمعيات غير الربحية بالسلطنة التي ينصب تركيزها على بناء وتعزيز إمكانات الموارد البشرية في عُمان. وتعقد الجمعية مؤتمراً سنوياً لمناقشة أبرز المواضيع التي تؤثر على القطاع الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الاقتصاد الوطني. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشات حول دور الحكومة وذكاء الأعمال والمساواة بين الجنسين في العصر الرقمي.

 

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