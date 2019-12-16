"إشراقة" توفّر كراسي كهربائية لطلبة بجامعة السلطان قابوس



مسقط – الرؤية

قدمت إشراقة - جناح التنمية الاجتماعية بمجموعة كيمجي رامداس - سبعة كراسي كهربائية متحركة لمجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ في حفل أقيم بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة لذوي الإعاقة بالجامعة.

وتعكس المبادرة جهود ومساعي إشراقة لدعم مختلف الفئات المجتمعية وتسهيل إشراكهم في المجتمع من خلال تذليل المعوقات الصحية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وخلق الفرص المناسبة لهم وإشراكهم في بناء المجتمع.

وقال نايليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس: تؤمن إشراقة بأنّ خلق التغيير الإيجابي في المجتمع هو أساس نمو المجتمع وازدهاره. ويستحق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ممارسة حياتهم بكل سهولة، ونتمنى في مجموعة كيمجي رامداس أن تساهم هذه المبادرة في إطلاق قدراتهم الكامنة وإشراكهم إشراكا فاعلا في المجتمع وتمكنهم من تسخير طاقاتهم في التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية المختلفة داخل الحرم الجامعي مما يؤدي بدوره إلى تركهم بصمة واضحة كأعضاء فاعلين في المجتمع.

ومن جانبها قالت وداد الهاشمي، رئيسة قسم شؤون الطلبة لذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس: نتقدم بالشكر والامتنان إلى إشراقة على هذه المبادرة الكريمة بتوفير 7 كراسي متحركة كهربائية لطلبة جامعة السلطان قابوس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة. إنّ هذا التبرع من شأنه أن يثري الحياة اليومية الجامعية لهؤلاء الطلبة ويسهل حركتهم وتنقلهم واندماجهم مع أقرانهم من الطلبة في الأنشطة الجامعية المختلفة.